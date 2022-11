Gestopte wielrenner Tom Dumoulin gaat scheiden: ‘Ik begin met een volledig blanco bladzijde’

De Nederlandse ex-wielrenner Tom Dumoulin ziet naast zijn wielercarrière ook zijn huwelijk eindigen. Dat zegt hij in een interview met NRC. ‘Als je me dit vijf maanden geleden had gezegd, had ik je niet geloofd.’

Sinds 2018 was hij getrouwd met Thanee van Hulst. Ze waren dertien jaar samen.

In juni kondigde hij aan dat hij met wielrennen ging stoppen. ‘Ik hoopte altijd dat ik niet een van die wielrenners zou worden die na het beëindigen van zijn carrière zou gaan scheiden. Maar dat is helaas toch wel het geval.’

Ondanks het einde van zijn carrière en huwelijk zegt Dumoulin in het interview dat hij gelukkiger is dan ooit. ‘Ik begin met een volledig blanco bladzijde, en waar ik dan heen ga, ik heb geen idee. Dat wil ik graag zo laten, omdat het fijn voelt.’

Wel sluit hij niet uit dat er nog een moeilijkere periode aankomt. ‘Misschien komt er nog wel een periode dat het verdrietig en pijnlijk wordt. En dat mag er dan ook zijn.’

Topsport

Dumoulin is een van de succesvolste Nederlandse wielrenners ooit. Hij won etappes in alle grote rondes. In 2017 won hij de Giro. Dat jaar werd hij ook wereldkampioen tijdrijden. Waarom hij is gestopt? ‘Het vuur is gedoofd’, zegt hij in het interview. ‘Ik heb niet meer de constante behoefte om mezelf tot het uiterste te drijven. Ik wil anders in het leven staan, liever zijn voor mezelf. En voor de mensen om me heen. Meer verbinding maken.’

Het was nooit zijn droom om profwielrenner te worden, hij is erin gerold. ‘Topsport is heel mooi, maar je moet ook een beetje gek zijn in je kop om het lang vol te houden’, zegt hij. ‘Ik denk dat bijna iedere topsporter op het hoogste niveau een steekje los heeft.’

Momenteel reist Dumoulin veel. Hij sluit niet uit dat hij ooit terugkeert naar de wielerwereld als ‘coach of consultant’. ‘Maar ik blijf nog even weg bij een profploeg.’