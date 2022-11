Een ex-voetbalster is vandaag de allerbeste veldrijdster ter wereld

Tot drie jaar geleden was fietsen voor haar nog een hobby, maar vandaag is ze de allerbeste in het veldrijden bij de dames. Zelfs pech kon het Nederlandse toptalent Fem van Empel (20) zaterdag niet afstoppen in Namen. Wie is de kersverse Europese kampioene? ‘We zijn aan het kijken naar de nieuwe Marianne Vos.’