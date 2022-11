Belgische speleoloog na 24 uur gered uit Franse grot

Een Belgische speleoloog is zaterdagavond in het zuiden van Frankrijk bevrijd uit de grot van Olargues. De man raakte na een val van drie meter gewond.

De 47-jarige Belg was vrijdag in Hérault, in de regio Languedoc-Roussillon, afgedaald in de grot, samen met acht personen. Aan het einde van de kronkelende galerij, op enkele uren van de ingang, maakte hij een val. De man brak zijn arm en had nog enkele verwondingen.

De reddingsoperatie duurde meer dan 24 uur. Er werden meer dan zestig brandweerlui ingezet, met de hulp van specialisten.

#Intervention|| 6/6 Soulagement à Olargues où le spéléologue blessé vient de retrouver l’air libre grâce à la mobilisation d’une formidable chaîne de #Secours mobilisée depuis vendredi après-midi Les premières images #InfoFlash pic.twitter.com/VzU1CoaXhh — Pompiers 34 (@SDIS34) November 5, 2022

Tijdens de reddingsoperatie werd hij warm gehouden met een tent en warme kleding, en er was permanent contact met een arts. Het slachtoffer werd bevrijd op een draagberrie. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis van Montpellier.