Twintiger verdronken in de Maas na achtervolging

In Hoei is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man verdronken in de Maas, nadat hij achtervolgd werd door een aantal mensen.

Kort na middernacht ontstond er een schermutseling op de Grote Markt van Hoei. Verschillende mensen kregen ruzie, een van hen zou achtervolgd geweest zijn tot aan kaaien (quai d’Arona) en daar in het water zijn terechtgekomen.

Het levenloze lichaam van de man, 23 jaar en afkomstig uit Seraing, werd door de brandweer uit het water gehaald.

De politie lanceert nu een oproep naar getuigen. ‘Het verloop van de achtervolging blijft erg vaag. We willen graag weten wie er bij was en hoe alles is gebeurd’, verklaarde politiecommissaris Jean-Marie Dradin.