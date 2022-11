Vooral in westen van het land veel regen

Het wordt zondag in alle streken betrokken, gevolgd door regen vanaf het westen en zuidwesten. In het oosten is het eerst nog droog. Wanneer de neerslag die regio’s bereikt, is die ook al minder actief.

Op het einde van de dag verschijnen er opklaringen vanaf het westen, hetgeen wat wisselvalliger weer aankondigt voor de avond. De maxima liggen tussen 7 graden in de hoge Ardennen en 12 graden in het westen van het land. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit het zuiden, met rukwinden van 50 tot 60 km/uur.

Zondagavond en -nacht neemt de onstabiliteit toe. Er kunnen enkele buien tot ontwikkeling komen, vooral over het westen, waar er ook gedonder kan bij zijn. In de Ardennen kunnen lage wolken de zichtbaarheid beperken. De wind waait meestal matig uit het zuidwesten. Aan zee waait hij nog vrij krachtig met rukwinden tot 60 km/uur. De minima liggen tussen 6 graden in het oosten en 11 graden in het westen.

Maandag is het eerst zwaarbewolkt met enkele buien, vooral over het westen van het land. In de Ardennen kunnen lage wolken ‘s ochtends het zicht beperken. ‘s Namiddags wordt het geleidelijk droger met enkele opklaringen vanaf het zuidwesten. De maxima liggen tussen 10 graden op de Ardense hoogten en 15 graden in Laag- België. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit het zuiden tot het zuidwesten, met pieken rond 55 km/uur.