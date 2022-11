Zanger Aaron Carter (34) overleden

De Amerikaanse zanger en rapper Aaron Carter is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de manager van zijn oudere broer Nick Carter, zanger bij de Backstreet Boys, bevestigd. De doodsoorzaak is nog niet duidelijk.

Een woordvoerder laat aan Sky News weten: ‘Met veel verdriet bevestigen wij het overlijden van Aaron Carter. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. We zijn net als iedereen erg verdrietig. We vragen u om de familie tijd te geven, zij zullen meer informatie geven wanneer die er is.’

Volgens entertainmentwebsite TMZ werd het levenloze lichaam van Carter aangetroffen in het bad van zijn woning in Lancaster, Californië, nadat de hulpdiensten omstreeks 11 uur plaatselijke tijd een noodoproep hadden gekregen.

Jonge doorbraak

Aaron is een jongere broer van Nick Carter, die naam maakte bij de Backstreet Boys. De boyband, die erg populair was in de jaren negentig, zou op 10 november met de DNA World Tour optreden in het Sportpaleis in Antwerpen Het is nog niet duidelijk of het concert na de dood van Aaron Carter effectief zal plaatsvinden.

Aaron Carter bracht in 1997, toen hij negen jaar was, zijn debuutplaat uit. Op de plaat staat zijn eerste single ‘Crush On You’. In de jaren daarna bracht hij nog drie albums uit. Hij verkocht miljoenen exemplaren. Hij trad regelmatig op als voorprogramma van de Backstreet Boys en ook Britney Spears. Ook was hij te zien als acteur in televisieseries en films en was ook te zien in Dancing with the stars en de realityreeks House of Carters.

In 2018 kwam zijn laatste album ‘Love’ uit.

Afkickkliniek

In zijn latere leven werd Aaron rapper en kampte hij met meerdere problemen. Zo liet hij zich meerdere keren opnemen in een afkickkliniek en had hij psychische problemen. Hij liet onlangs weten dat hij opnieuw het hoederecht wilde over zijn zoontje Prince, dat in 2021 geboren werd. Eerder dit jaar liet hij aan de Daily Mail weten dat hij niet langer als een wrak wou gezien worden.

De relatie met zijn familie raakte vertroebeld. In 2019 verkreeg Nick Carter van de rechter een straatverbod voor zijn jongere broer. Volgens hem had Aaron Carter zijn zwangere vrouw met de dood bedreigd. Nick Carter sprak toen van ‘steeds alarmerender wordend gedrag’ van zijn broer.