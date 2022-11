Cercle Brugge komt naast OH Leuven in de stand na winning goal in toegevoegde tijd

Dankzij een ultieme kopbalgoal van Christiaan Ravych in de toegevoegde tijd komt Cercle Brugge voorlopig naast OHL op de negende plaats. Net als vorige week in Kortrijk gaf Cercle na een goal van Ueda een voorsprong weer uit handen. Tamari stelde nog voor de rust het evenwicht. Een logische draw leek in de maak tot de jonge verdediger Christiaan Ravych, vorig jaar gratis weggehaald bij Club Brugge, Cercle alsnog aan de driepunter hielp en op gelijke hoogte van OHL kopte.

Als er al iemand in november wakker ligt van de Europese Play-offs, zijn het misschien wel fans of sympathisanten van OHL of Cercle. Degradatiezorgen zijn er niet direct meer en de top 4 is niet haalbaar. Top 8 wel en voor de match viel OHL daar net binnen, Cercle met 3 punten minder juist buiten. Een zege kon Cercle dus een plaatsje naast Leuven opleveren en dat vormde ook de inzet van dit duel. Voor Kévin Denkey hing er al een feestelijk tintje aan alvorens het allemaal nog moest beginnen. De spits ontbolsterde de jongste weken helemaal en kreeg een truitje met het getal 26 omdat hij tot dat jaar zijn contract verlengde. Cercle startte met dezelfde elf die vorige week een 0-1 voorsprong in Kortrijk nog uit handen gaven en gelijk speelden. Een opvallende naam was die van Raphael Holzhauser bij OHL. Sinds augustus was hij niet meer aan een match begonnen maar nu waren er wat schorsingen. Keita werd in de basis verwacht maar de Oostenrijker en ex-Beerschotter kreeg dus de voorkeur.

De eerste keeper die een bal zag was de Pool Majecki maar hij had weinig moeite met de poging van Mario Gonzalez. Majecki kon nadien al aan zijn stretching voor de tweede helft beginnen want OHL geraakte niet meer in zijn buurt. Cojocaru kreeg een aantal corners op rij te verwerken. Daland kon dreigen met een kopbal maar mikte pal in de handen van de Roemeen en dat was ook het geval met de vrijschop van Hotic.

Wie een beetje de Jupiler Pro League volgt weet dat je als tegenstander maar beter uitkijkt voor de pijlsnelle Tamari. De bezoekers konden hem echter zelden in stelling brengen en toen het toch eens lukte belandde zijn voorzet zomaar in de handen van Majecki. Neen, dat deden ze bij Cercle veel beter en Ayase Ueda, straks met Japan actief op het WK, is niet eens zo groot maar ging als een springveer de lucht in kopte de assist binnen.

Verdiend voor Cercle maar lang ervan genieten zat er niet in. Er is Tamari bij OHL maar sinds dit seizoen ook Mario Gonzalez. Bij Cercle waren ze achterin even niet bij de les en Gonzales volgde perfect de looplijnen, controleerde de diepe bal van De Norre knap op de borst en Majecki was geklopt. Brys had intussen toch Keita moeten inbrengen want Ouedraogo viel gekwetst uit.

Ravych kopt alsnog raak

Alles te herdoen dus na de rust. En het scheelde geen haartje of er stond weer een verschil op het bord. Cercle was heel dicht bij de 2-1 toen Cojocaru zomaar een balletje inleverde bij Ueda, hij herstelde zijn fout maar gelukkig voor OHL kon Dom de rebound van Lopes nog keren op de lijn. Nadien volgden vooral veel duels en de jonge ref Arthur Denil reageerde daar niet altijd op de juiste manier op. Twee spelers van Leuven lagen tegen de vlakte, Cercle counterde en toen Ricca de ref daar attent op maakte, kreeg hij prompt geel. Dat was ook het geval voor Thorsteinsson en Lopes na een opstootje. Ook de VAR kwam nog even tussen voor vermeend handspel in de groen-zwarte zestien maar tot een penalty voor OHL kwam het niet.

Vooral Cercle wilde graag winnen om naast Leuven op die achtste plaats te geraken. Muslic gooide met Francis en Gboho nog twee verse krachten in de strijd maar een doelpunt zat er niet meer in. En dat lukte perfect. Daland kopte eerst nog een corner na een vreemde tussenkomst van Dom nog over maar in de eerste minuut van de toegevoegde tijd maakte Cercle de klus toch nog af. De ingevallen Francis dropte een vrijschop in de zestien en de jonge verdediger met roots in Oekraiëne kopte alsnog de winnende treffer binnen.