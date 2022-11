Twee doden bij steekincident in Nederlands psychiatrisch centrum

Bij een steekincident in een psychiatrische instelling in het noordoosten van Nederland zijn twee doden gevallen. Eén is een personeelslid van de instelling. De dader-patiënt stichtte brand en beroofde zich nadien van het leven, staat in een persbericht van het Nederlandse ministerie van Justitie.

De feiten speelden zich af in het Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht in Balkbrug. Dat is een centrum dat hulp biedt aan patiënten met complexe psychiatrische problemen. Er zitten ook mensen die veroordeeld zijn, maar niet allemaal. Over de identiteit van de dader is nog geen informatie.

Ook twee andere personeelsleden raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van Justitie viel de dader de drie medewerkers aan met een mes. Daarna heeft de patiënt zich in een aparte ruimte opgesloten en daar geprobeerd brand te stichten. Het vuur werd snel gedoofd. De dader heeft zich daarna in diezelfde ruimte van het leven beroofd.

Niet de eerste keer

‘Wij zijn geschokt en verslagen door deze trieste gebeurtenis’, zegt directeur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen Wouter Boogaard. ‘Onze gedachten zijn bij de nabestaanden en familie van de betrokken collega’s en de patiënt, en bij het personeel en de patiënten van het CTP Veldzicht.’

Hoe het steekincident is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. Volgens de krant De Telegraaf gebeurden de voorbije jaren al meerdere ernstige steekincidenten in de kliniek.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.