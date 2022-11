Nina Derwael verovert bronzen medaille aan brug met ongelijke leggers op WK turnen

Nina Derwael is er niet in geslaagd om opnieuw goud te pakken aan de brug met ongelijke leggers. De Truiense moest vrede nemen met brons. Het goud was voor de Chinese Wei Xiaoyuan, de Amerikaanse Shilese Jones veroverde het zilver.

Nina Derwael heeft haar oefening behoorlijk goed afgewerkt en krijgt de hoogste score voor uitvoering. Maar de conclusie is dat dat niet langer volstaat om de koningin van de brug te zijn. Haar startwaarde ligt te laag. Dat haar element, de Fenton-Derwael, maar 6.3 krijgt in plaats van 6.5, is een streep door de rekening. Maar zelfs met die twee tienden erbij had haar oefening niet volstaan. Ze zal haar moeilijkheid moeten opkrikken.