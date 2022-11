Kunstschaatsster Loena Hendrickx wint op verjaardag haar allereerste Grand Prix in Frankrijk

Kunstschaatster Loena Hendrickx heeft de ISU Grand Prix in Angers gewonnen. Nadat ze vrijdag al een fantastische korte kür neergezet had met 72.75 punten, gaf ze de eindzege niet meer weg op de slotdag in de vrije kür. Ook die vrije kür won ze met overwicht. Het is voor Hendrickx haar allereerste GP-zege ooit.

Een jarige Loena Hendrickx heeft op de vrije kür haar kunststukje van vrijdag op de korte kür nog eens fijntjes overgedaan. Ze reed een nieuwe vrije kür en deed dat met verve. Ze won met een score van 143.59, en daarmee stak ze ver boven de rest van het deelnemersveld uit. Net zoals vrijdag was haar prestatie fabelachtig. Hendrickx zette nagenoeg de perfectie neer en schenkt zich zo een geweldig verjaardagsgeschenk.

In totaal schaatste Hendrickx 216.34 punten bij mekaar, bijna 22 (!) meer dan haar dichtste belager, de Koreaanse Yelim Kim. De Japanse Rion Sumiyoshi eindigde derde met 194.34 punten. Het is meteen haar allereerste overwinning in een prestigieuze Grand Prix, een mooiere 23ste verjaardag kan ze zich niet inbeelden.