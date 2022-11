Waarom de Antwerpse stadsdichters de handdoek in de ring gooien

Na Ruth Lasters hebben de vier overblijvende Antwerpse stadsdichters collectief ontslag genomen. De dichters hekelen het gebrek aan kritische ruimte en de desinteresse van het stadsbestuur.

Toen begin dit jaar bekend werd dat het Antwerpse stadsdichterschap na bijna twintig jaar op een andere leest werd geschoeid en er niet één, maar een groep van vijf stadsdichters zou komen, stuitte dat her en der op ongerustheid. Was dit een stap naar de afschaffing van het ambt? ‘De eerste Antwerpse stadsdichter Tom Lanoye vreesde toen in deze krant voor versnippering. Voormalig stadsdichter Maud Vanhauwaert vond het een interessant idee, maar maakte zich zorgen over het ongewijzigde budget. ‘Misschien zullen de dichters hun eigen ideeën meer moeten verdedigen. Ik hoop dat ze niet alleen de kans krijgen om de stad te bezingen en in opdracht te schrijven, maar ook om hun persoonlijke perspectief te verwoorden en waar nodig een tegenstem te bieden.’

Vanhauwaert legde daarmee in tempore non suspecto de vinger op de zere wonde. Na een hobbelig parcours van amper negen maanden hebben nu alle stadsdichters de handdoek in de ring gegooid. Ze maakten hun vertrek bekend in De ochtend op Radio 1. De redenen die ze daarvoor elk hebben, doen ze uit de doeken in een ontslagbrief die ze zaterdag verspreidden. Zondag treden ze een allerlaatste keer aan als stadsdichterscollectief op Crossing Border, in gezelschap van Ruth Lasters, die al in september ontslag nam nadat haar gedicht ‘Losgeld’ door het stadsbestuur werd geweigerd. Een crisismoment, dat de overblijvende stadsdichters – het duo Proza-K (Yves Kibi Puati Nelen en Cleo Klapholz), Lies Van Gasse, Yannick Dangre en Lotte Dodion – in een lastig parket bracht: doorgaan of niet? Veel stemmen in de culturele wereld vonden dat ze niet met goed fatsoen konden doorgaan. Toch kozen ze voor onderhandelingen met het stadsbestuur. Omdat ze de toekomst van het stadsdichterschap wilden vrijwaren.

Doelbewuste systeemfout

‘Natuurlijk overwoog ik toen ontslag’ schrijft Yannick Dangre nu in zijn ontslagbrief, ‘zowel door de houding van het bestuur als door de systeemfout die een poëtische poule was. Een doelbewuste systeemfout uiteraard: een gezichtsloos amalgaam is minder bedreigend dan een stadsdichterschap met een smoel. Want zoals altijd in de kunst: l’individu fait la force. Het ambt in vijven klieven was achteraf bekeken dan ook een onvervalst staaltje divide et impera.’

‘Mijn hoofdreden om aan te blijven (was) wat ik zou noemen de vakbondsreflex’, schrijft Lies Van Gasse. ‘We (besloten) de dialoog met het kabinet aan te gaan en te vechten voor betere werkomstandigheden. De garantie op vrijheid van meningsuiting is daar één facet van en daarin worden we gesteund door PEN, maar na enkele gesprekken en het uitpluizen van een paar documenten, (zag) ik nog wel meer marge tot verbetering en tot versteviging van onze positie als stadsdichters, zelfs binnen een pool. Wij kregen in een persbericht een titel, maar waar is ons recht op opdrachten bijvoorbeeld? En wat als wij buiten een opdracht iets wensen te schrijven? En hoe zit dat, worden wij geacht elkaar te beconcurreren? Is de pool bedoeld als een variant op de openbare aanbesteding?’

Tijdens het gesprek met de schepen werd beslist een nieuwe overeenkomst op te maken. De gesprekken daarover stemden hoopvol, aldus Van Gasse, ‘maar het wordt november en intussen wachten we nog steeds. Het moeten wachten is een constante onder dit bestuur. Zelf vond ik het een teken aan de wand dat wij met de stadsdichterspool wekenlang hebben moeten wachten op een afspraak met het kabinet, terwijl er intussen dagelijks iemand van de pers aan de lijn hing om te vragen of er evolutie was in het dossier. Mijn geduld is groot, maar niet eindeloos.’

‘Twee maanden later is er van een overeenkomst nog altijd geen spoor’, schrijft een scherpe Yannick Dangre, ‘en volgde met de schrapping van de projectsubsidies een nieuwe veldslag in de Antwerpse cultuuroorlog. Het maakt de woorden van de schepen achteraf gezien holler dan mijn oma’s kies. De splinterbom van Ruth Lasters was geen wake-upcall, integendeel, eerder het signaal om de hakken nog dieper in het cultuurafkerige zand te zetten. Kortom, het uitdoofbeleid dat het stadsbestuur jegens haar stadsdichters (en andere makers) voert, wordt vrolijk doorgezet. Het ooit zo mooie instituut is verminkt tot een lege doos waar de pestilente hete adem der afkeuring doorheen waait, en daar wil ik geen deel meer van uitmaken. (...) Het stadsdichterschap is alleen de moeite waard om te redden als het nog iets voorstelt. Quod non.’

Te obsceen

De dichters geven ook meer details over de problemen en obstakels waarmee ze te maken kregen. Niet alleen Ruth Lasters, maar ook Proza-K stuitte op een njet met een van hun gedichten: ‘Toen ons eigen gedicht, “Crystal Palace”, een ode aan de Koolkaai, last minute niet mocht verschijnen op een lelijke grijze elektriciteitskast omdat de tekening zogezegd te obsceen was, begonnen we ons toch vragen te stellen.’

Dangre hekelt de desinteresse van het stadsbestuur. ‘Zo vond schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud het niet nodig om kennis te maken, laat staan om onze feestelijke inauguratieshow in de Arenbergschouwburg bij te wonen. Ook voor de andere gezagsdragers bleken we quantité négligeable, want het gebeurde meermaals dat de voordracht van een besteld stadsgedicht te elfder ure uit de ceremoniële gelegenheden werd geknipt.’

Een oproep

Voor Lotte Dodion waren de geschrapte projectsubsidies de druppel die de emmer lieten overlopen. ‘Het turbulente vertrek van Ruth heeft een vinger gelegd op de zere plek van kritische ruimte in deze stad. Maar het is niet de enige open wonde. De recente beslissing van het stadsbestuur om de projectmiddelen cultuur voor drie jaar te schappen heeft heel zichtbaar gemaakt dat deze stad geen waarde hecht aan vernieuwing, aan ruimte om onze samenleving in vraag stellen en die opener te maken. (...) Een beleid dat sociale en kritische projecten onschadelijk wil maken, staat haaks op alles waar ik voor wil staan. De kilte van dit bestuur wringt onverzoenbaar met de warmte die ik voel voor deze stad en die ik wil uitdragen.’

Proza-K besluit met een oproep aan de stad: ‘Wij kunnen niet langer vechten voor een toekomst voor alle stadsdichters als het telkens duidelijker wordt dat er geen meer zullen volgen. Wij geloven dat een poule van vijf dichters geen goed idee is. De ondersteuning van de stad kan niet getrokken worden in vijf verschillende richtingen, daar zijn niet genoeg manschappen en middelen voor. De kracht van diversiteit van meningen en woorden gaat volledig verloren als er geen cohesie is. We willen het instituut redden en dit kan alleen maar als er één stadsdichter in Antwerpen is. Eén sterke woordkunstenaar die het gezicht van cultuur in Antwerpen kan redden. Mét een licentieovereenkomst, mét een centrale plaats waar alle stadsgedichten worden verzameld, mét volledige ondersteuning die zich focust op deze dichter.’

‘We hebben akte genomen van het collectieve ontslag’, zei schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) zaterdag op Radio 1. ‘We zaten nog altijd samen met alle dichters, PEN Vlaanderen en een externe juridische expert om een nieuwe licentie-overeenkomst op te stellen.’ De schepen betreurt het ontslag en zegt dat er meer tijd nodig was om een duidelijk kader op papier te kunnen zetten.