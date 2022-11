Nike stopt samenwerking met NBA-ster na antisemitisme

Nadat hij al door zijn eigen ploeg geschorst was voor het promoten van een antisemitisch filmpje, stopt sportgigant Nike zijn samenwerking met basketbalspeler Kyrie Irving. Die is dan ook niet aan zijn eerste kuren toe.

Al vele jaren is Kyrie Irving één van de grootste, maar misschien vooral meest ophefmakende namen in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De spelverdeler van de Brooklyn Nets miste vorig jaar de eerste seizoenshelft door een vaccin te weigeren. Hij hangt complottheorieën aan en heeft zo zijn eigen ideeën over de vorm van de aarde, de maan­landing, en zelfs over de moord op John F. Kennedy. Hoe hij over de vaccinatiecampagnes dacht, werd duidelijk toen hij een Instagram-post likete die ze bestempelde ‘als een geheim plot dat alle zwarten wil verbinden met een computer voor een plan van Satan’.

• Alle ogen op de kuren van Kyrie

Irving heeft al jaren een bijzonder lucratief contract met sportmerk Nike - dat zelfs een van zijn meest populaire basketbalschoenen, de Nike Kyrie, naar de sterspeler vernoemde. Maar de achtste editie van dat model verdwijnt in de prullenmand. Nike kondigde zaterdag aan dat het de samenwerking met Irving stopzet.

‘Geen plaats voor haat’

Directe aanleiding is een link naar een antisemitische documentaire die de basketbalspeler deelde op zijn sociale media. Eerder werd Irving omwille daarvan ook al voor minstens vijf wedstrijden geschorst door zijn eigen ploeg. In de nasleep van die schorsing publiceerde Irving op zijn Instagram-pagina ‘excuses voor alle Joodse families en gemeenschappen die gekwetst en getroffen zijn door mijn post’. ‘Het spijt mij dat ik jullie pijn heb gedaan’, schreef hij. Maar voor Nike kwamen excuses te laat.

‘Bij Nike vinden we dat er geen plaats is voor haatdragende taal en we veroordelen elke vorm van antisemitisme’, klinkt het in een mededeling. ‘We zijn diep teleurgesteld door de situatie en de gevolgen voor iedereen.’