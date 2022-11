Marine Le Pen krijgt 27-jarige opvolger: ‘Hij moet haar bevrijden van ondankbare interne taken’

Met Jordan Bardella krijgt de Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National voor het eerst in vijftig jaar tijd een voorzitter zonder Le Pen als achternaam. Dat moet mentor Marine toelaten om zich voluit op haar presidentiële ambities te storten.

Met net geen 85 procent van de stemmen werd Bardella zaterdagochtend tijdens een congres in Parijs verkozen tot de nieuwe voorzitter van het Rassemblement National. Daarmee liet hij zijn enige concurrent - burgemeester van Perpignan Louis Aliot - mijlenver achter zich. Volgens de Franse krant Le Monde moet de wissel aan de top - die historisch is, omdat er voor het eerst in de geschiedenis van de partij een niet-Le Pen aantreedt - vooral de presidentiële ambities van aftredend voorzitter Marine Le Pen helpen realiseren.

Le Pen blijft aan het hoofd van de parlementaire fractie van haar partij en weet zich met het voorzitterschap vooral te ontdoen van ‘vaak ondankbare interne taken’, schrijft Le Monde. ‘Ze zal meer dan ooit kunnen schitteren.’

• Interview: ‘De betogen van vader Le Pen over Joden zijn nu onaanvaardbaar’

Punch lines op sociale media

De amper 27-jarige Bardella is vandaag nog Europarlementslid en een vertrouweling van Marine Le Pen. Bij de vorige verkiezingen in 2017 trad hij op als haar woordvoerder, en hij gaf al meermaals aan dat hij Le Pen zal steunen als ze in 2027 opnieuw een gooi doet naar het presidentschap. Bardella zou ook een relatie hebben met een nicht van Le Pen - wat toont hoe dicht hij bij de familie staat.

Het politieke talent is afkomstig uit de Franse banlieues - waar hij graag naar verwijst om te tonen dat hij ‘van eenvoudige komaf is’. Maar hij studeerde wel aan de prestigieuze Sorbonne-universiteit. Hij verschijnt altijd strak in het pak en is een sterke debater. ‘Zijn onmiskenbare talent’, schrijft Le Monde, is dat ‘Bardella spreekt. Hij boert, stottert of brabbelt niet. Hij demonstreert, ontmaskert, en verbluft de tegenstander met een goed aangevoelde punch line’, die nadien scoort op sociale media.

Zijn verkiezing werd deels overschaduwd door de uitsluiting van RN-parlementslid Gregoire de Fournas uit het Franse Parlement. Hij riep ‘ga terug naar Afrika’ naar een zwarte collega.