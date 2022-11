Egypte is een piramide rijker. Alleen werd het nieuwe bouwwerk niet opgetrokken uit steen, maar uit 18.000 ton afval afkomstig van de Nijl. Het is een initiatief van de organisaties Zero co en The hidden sea, om het gebruik van single use plastics tegen te gaan. Mike Smith, de oprichter van het initiatief, zal drie dagen kamperen op de top van de 10 meter hoge piramide.