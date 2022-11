Noord-Korea lanceert opnieuw vier raketten richting Zuid-Korea

Noord-Korea heeft zaterdag opnieuw vier raketten afgevuurd richting de Gele Zee tussen Noord- en Zuid-Korea. Dat verklaart het Zuid-Koreaanse leger.

Het ging om korteafstandsraketten die geland zijn in de Gele Zee. Ze werden volgens Seoel gelanceerd vanuit Donglim tussen 11.32 en 11.59 uur lokale tijd, rond half zes vanmorgen bij ons. De Verenigde Staten en Zuid-Korea zijn momenteel aan een gezamenlijke militaire oefening bezig, waar Noord-Korea een einde aan wil zien.

Bij de gezamenlijke militaire oefening waren ongeveer 240 militaire vliegtuigen en twee Amerikaanse strategische bommenwerpers van het type B-1B betrokken, zei Zuid-Korea. Het is de eerste keer in vijf jaar dat zo’n bommenwerper werd ingezet. Volgens het land is dat het bewijs dat ‘de VS en Zuid-Korea resoluut zullen reageren op eventuele provocaties van Noord-Korea’.

De VS en Zuid-Korea hebben hun retoriek intussen aangescherpt om Noord-Korea te waarschuwen voor verdere militaire escalatie. Het gebruik van een nucleair wapen tegen een bondgenoot zou leiden tot ‘het einde van het regime van Kim Jong-un’, klonk het. De gezamenlijke militaire oefeningen worden bovendien tot nader order verlengd.

Noord-Korea vuurde de afgelopen week een recordaantal raketten af richting Zuid-Korea. Woensdag waren dat er 23, waaronder ook de eerste ooit die over de zeegrens met Zuid-Korea is geland. De Verenigde Naties zijn verdeeld over de aanpak van Noord-Korea. In mei spraken China en Rusland hun veto uit over een plan om meer sancties op te leggen als reactie op de Noord-Koreaanse raketlanceringen.