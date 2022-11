Zeven doden bij hevig noodweer in oosten van Venezuela

In het oosten van Venezuela zijn minstens zeven mensen omgekomen bij aardverschuivingen en overstromingen die zijn veroorzaakt door de hevige regen in de kuststaat Anzoátegui. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten gemeld.

In de stad Puerto La Cruz werden zes lichamen gevonden en in het nabijgelegen Guanta kwam een kind om het leven, verklaarde de gouverneur van de staat, Luis Marcano. Zo’n duizend reddingswerkers, vrijwilligers en ambtenaren werden naar Anzoátegui gestuurd.

De afgelopen weken zijn in het land bijna 80 mensen overleden als gevolg van zware regenval, waaronder 54 bij een aardverschuiving op 8 oktober in Las Tejerías, een stad in de noordelijke centrale staat Aragua.

Aardverschuivingen

Eerder vorige maand waren er ook aardverschuivingen in het land door de hevige regenval. Vijf kleinere stromen traden daarbij uit hun oevers, wat leidde tot aardverschuivingen in Las Tejerias, zowat vijftig kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Caracas. Volgens ooggetuigen zijn de straten van de stad bedolven met stenen, boomtakken en modder. Tal van huizen werden vernield.