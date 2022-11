Zaterdag eerst zonnig, later toenemende bewolking

Zaterdagochtend is het op vele plaatsen zonnig, maar in de Ardennen kan plaatselijk lage bewolking het zicht verminderen. In de loop van de dag neemt de bewolking overal toe.

Het blijft wel droog, behalve aan de kust, waar in de namiddag een beetje regen of een bui kan vallen. De maxima, die rond de norm liggen, lopen uiteen van 7 graden in de Hoge Venen tot 12 graden in het centrum. De wind waait zwak uit zuid tot zuidwest en wordt geleidelijk aan matig, meldt het KMI.

Zaterdagavond en -nacht blijft het zwaarbewolkt, al kan er af en toe een opklaring voorkomen. Aan de kust en in het uiterste westen kan er wat lichte regen vallen, maar elders blijft het nog tot de ochtend droog. Door de bewolking koelt het niet zo hard af met minima tussen 4 graden in de Ardennen en 9 of 10 graden in het westen. De wind waait matig uit een zuidelijke richting.

Zondag neemt de bewolking toe vanaf het westen, gevolgd door (soms matige) regen en buien. ‘s Ochtends regent het al in het noordwesten van het land, terwijl er over het oosten tijdelijk nog opklaringen mogelijk zijn. De maxima schommelen tussen 6 tot 8 graden in de Ardennen en 10 of 11 graden in het centrum. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen met pieken tot zo’n 50 km/uur.