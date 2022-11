Wat eten we volgende week? De vrolijkste stoofpot ter wereld

Kleur en energie zijn niet meteen de troeven van november, tot je je zintuigen openzet voor al het citrusfruit dat op zijn best is nu. Hieronder volgen zeven manieren om er vonken uit te slaan.

MAANDAG

Oranje boven

Dit moet het meest oranje recept uit ons archief zijn, met sinaasappel, zoete aardappel, pompoen en wortel. Eén en al kleur, en als je maandagavond weinig tijd hebt om te koken, kun je de stoofpot op zondag al maken: muziekje op de achtergrond, voorpret in de lucht. Wil je er nog iets stevigs bij eten, bak dan een dikke snee desembrood in olijfolie en kruid die met peper, zout en knoflook.

DINSDAG

Wortel met achtergrondkoor

Zijn wortelen spannend genoeg om een hoofdrol te spelen op je bord? Wel als je ze roostert met olie, ahornsiroop en stukjes citroen, en vervolgens omringt met kruidige kikkererwten, een romig yoghurtsausje en frisse granaatappelpitten. Lekker met couscous erbij, en eventueel nog wat feta of falafelballetjes.

WOENSDAG

Telt citroen als groente?

Dat citroen een heel gerecht kan dragen, bewijst pasta al limone, een niet te versmaden klassieker met enkel pasta, room, kaas en citroen. Ik voeg er dan toch nog graag wat fijngesneden venkel aan toe, om te vermijden dat ik na drie happen het gevoel krijg mezelf dicht te metselen. En als er ook spinazie in de mix mag, komt er een aardsheid bij die alles nog levendiger maakt. Maar onthoud het oorspronkelijke idee voor op de camping!

DONDERDAG

Kleine ontdekkingsreis

Een citroen krijgt een heel ander karakter als hij gepekeld wordt: het fruitige blijft, maar de springerige aroma’s maken plaats voor een wat onbuigzamer parfum. En omdat dit een ingrediënt is dat ik nog niet veel gebruik, voegt het ook een vleug mysterie toe aan mijn eten. Een simpele manier om een wrap, salade of soep tot een belevenis te maken, want je hebt zo’n citroen maar uit zijn potje te vissen, te versnijden en toe te voegen. Niet te lang over nadenken, doen!

VRIJDAG

Ogen toe & jamu

Jamu is een Indonesisch drankje dat de kruidigheid van chai koppelt aan de frisheid van fruitsap. Het zit vol veelgeprezen voedingsstoffen, maar ik zou het vooral drinken om mijn zintuigen aan het eind van de kantoorweek een verkwikkende trip te gunnen. Je mengt hiervoor sinaasappel- en citroensap met een thee van gember en kurkuma, die eerst goed moet afkoelen: maak die dus best al een dag tevoren.

ZATERDAG

Opposites attract

Het is geen voor de hand liggend huwelijk, maar sinaasappels en olijven doen het uitstekend samen als hoofdingrediënten van een traditionele mediterrane salade. Het bracht Yotam Ottolenghi op het idee om gebakken makreelfilets op te frissen met een salsa van sinaasappel, olijven en gele biet. Zon op je bord!

ZONDAG

Oranje ondersteboven

Tarte tatin is een zalige klassieker, en als je er een cake-versie van maakt, kun je met nog net iets meer ingrediënten spelen: kardemom toevoegen aan het beslag, bijvoorbeeld, voor een vleug Scandinavische gezelligheid. En een fruitlaag maken van schijfjes bloedsinaasappel, die tijdens het bakken samensmelten tot een onweerstaanbaar draaiend patroon.

Citroenen en sinaasappels worden vaak weggegooid wanneer ze zijn uitgeperst, maar dan ontzeg je je de helft van hun charmes: hun fijngeraspte zeste is een smaakmaker die de meest uiteenlopende zoete en hartige bereidingen pep geeft, en je kunt hem gelukkig invriezen tot hij van pas komt. Gebruik je fijnste rasp om het kleurlaagje van de schil te raspen en vries de zeste in een dun reepje of laagje in, waar je later makkelijk kleine stukjes van kunt afbreken om bijvoorbeeld soepcroutons op smaak te brengen, of Griekse yoghurt, of koekjesdeeg.