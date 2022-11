Paul Onuachu bezorgt leider Genk 27 op 27 met vier goals tegen Charleroi

Dankzij een 4-1-zege tegen Charleroi pakt leider Racing Genk een indrukwekkende 27 op 27. Alle vier Genkse goals kwamen van Paul Onuachu. De Nigeriaan is pas beginnen scoren op speeldag tien, maar is met 12 treffers momenteel topschutter in de Jupiler Pro League.

Net zoals Wouter Vrancken koos interimcoach Frank Defays bij de Zebra’s voor de verwachte elf. En de aanpak, die Charleroi vorige week tegen Antwerp geen windeieren had gelegd. Dat laag blok leek echter vanaf de aftrap het onheil over zich uit te roepen.

Onuachu van op de stip

De snelle Genkse bal- en positiewisselingen richtten binnen de zeven minuten al de verhoopte ravage aan. Naar goeie gewoonte zocht en vond de thuisploeg de opening op rechts. De infiltrerende Munoz ging bijzonder vlot over het uitgestoken been van de 18-jarige Wasinski, scheidsrechter Boucaut legde de bal gedecideerd op de stip. Een koud kunstje voor topschutter Onuachu om met een droge knal in het midden van het doel zijn seizoenstotaal op negen te brengen: 1-0.

In tegenstelling tot een week geleden tegen KV Mechelen kreeg de vliegende start nu ook een vervolg. De Argentijn Castro, die achter de spitsen de geschorste El Khannouss verving, vulde zijn rol heel plichtsgetrouw in. Hij bewoog veel en makkelijk en verlegde voortdurend het spel, zodat het voor de bezoekers meer rennen dan voetballen werd.

Nog maar eens Trésor-Onuachu

Een zeldzame keer kwamen de Zebra’s uit de omknelling. De beste kans leek voor de opgerukte Wasinski weggelegd, maar de reddende tackle van aanvoerder Heynen symboliseerde de Genkse wilskracht en zegedrang.

De tweede goal van de avond viel dan ook opnieuw in de netten van een kansloze Koffi. Het recept is inmiddels algemeen bekend maar zo perfect uitgevoerd valt het bijna niet af te stoppen: de inlopende Onuachu kopte in duikvlucht de perfecte vrijschop van Trésor heerlijk in de bovenhoek: 2-0.

Onuachu voorkomt onrust

Nadat scheidsrechter Boucaut na een dubieuze ingreep van Andreou, ondanks aandringen van de VAR, een tweede strafschopfase in het nadeel van Munoz besliste, haalde de thuisploeg even de voet van het gaspedaal. Dat leek Genk even duur komen te staan, uit het niets kopte de inlopende Heymans een strakke voorzet van Zorgane binnen (2-1).

Echt nerveus hoefde coach Wouter Vrancken zich echter niet te maken. Vijf minuten later was de dubbele voorsprong al hersteld. Paul Onuachu vervolledigde opportunistisch zijn hattrick (3-1), een groot deel van de credits ging naar het voorbereidend werk van Paintsil en een onvermoeibare Heynen.

Bier aan halve prijs

De Genkse kapitein moest even later geblesseerd naar de kant maar de oververdiende negende zege op rij kwam niet meer in gevaar. Meer nog: met een rake kopbal op een voorzet van Carstensen maakte een onhoudbare Paul Onuachu zijn vierde goal van de avond. Met de teller op twaalf prijkt volgende week waarschijnlijk ook de Gouden Stier weer op de rug van de Gouden Schoen.

De 4-1 vervulde ook de wens van een uitgelaten Cristal Arena: wegens een zege met drie goals verschil werd na de laatste thuismatch van 2022 het weekend feestend ingezet met bier aan halve prijs. De voorlopige voorsprong op naaste achtervolger Antwerp bedraagt met 43 op 48 al tien punten. Zo wordt het een ontspannen weekend voor de Genkenaars, die zondag lekker onderuitgezakt voor tv Antwerp-Anderlecht en AA Gent-Club Brugge kunnen volgen.