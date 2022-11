Aan deze cake heeft ons receptenteam maanden gewerkt: eindeloos uittesten en aanpassen tot er een smeuïge, rijke cake uit voortkwam die 100 procent plantaardig is. Aarzel niet om het beslag ook met ander fruit te combineren: dit kan ook een heerlijke onderstebovencake worden met peer, of met appels en kaneel.

Ingrediënten

2 bloedsinaasappelen

300 ml amandelmelk, op kamertemperatuur

100 ml neutrale plantaardige olie

1 el appelciderazijn

160 g suiker (voor de taart)

75 g suiker (voor de bodem)

1 tl bakpoeder

1 tl sodabicarbonaat

200 g bloem

25 g amandelmeel

½ tl kardemompoeder

Ook nodig:

Springvorm

Tip: Als je geen bloedsinaasappelen vindt, kun je deze taart ook maken met 1 gewone sinaasappel en 1 citroen waarvan je de schijfjes afwisselt. Zo imiteer je de frisse smaak van een bloedsinaasappel.

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 180 °C. Meng de amandelmelk, olie en appelazijn met een garde en laat dit mengsel 5 minuten rusten.

2. Doe intussen de bloem, suiker, amandelmeel en bakpoeder in een mengkom. Bekleed een springvorm met bakpapier en strooi 75 gram suiker over de bodem.

3. Snijd de bloedsinaasappelen in zo dun mogelijke schijfjes (ze moeten haast doorzichtig zijn) en schik ze dakpansgewijs op de suiker zodat de bodem volledig bedekt is. Door de schijfjes even zo te laten staan, trekt de suiker er sap uit en kleven ze beter aan de bodem. Voor je straks het deeg over de sinaasappelschijfjes giet, mag je ze nog even aanduwen met de hand.

4. Voeg de soda toe aan het amandelmelk-oliemengsel. Klop goed door met een garde tot de soda volledig is opgenomen. In combinatie met het zuur van de azijn zal dit wat bruisen. Laat weer 5 minuten rusten.

5. Voeg nu de droge ingrediënten geleidelijk toe aan de vloeibare, terwijl je continu blijft kloppen met de garde tot je een glad beslag hebt.

6. Giet het beslag zachtjes in de bakvorm met de sinaasappelschijfjes. Doe dit zo voorzichtig mogelijk, zodat de schijfjes niet gaan schuiven.

7. Bak de taart 45 minuten in de voorverwarmde oven. Test of ze gaar is door er een priem in te stoppen: die moet er droog uitkomen.

8. Haal de taart uit de oven en laat 10 minuten afkoelen. Draai ze dan om en klik de springvorm open. Als er schijfjes sinaasappel aan het bakpapier blijven kleven, leg die dan terug op hun plaats alsof er niets gebeurd is. Laat verder afkoelen.

Een recept uit ‘Diner’ van Johanna Goyvaerts, Tine Lejeune en Barbara Serulus