Groen en Ecolo vragen regeringspartners om over asieltaboes te stappen

In een gezamenlijk persbericht zetten de voorzitters van Groen en Ecolo de asielproblematiek politiek op scherp. Zij vinden dat het regeerakkoord niet gerespecteerd wordt.

‘Er slapen mensen in de straten, families met kinderen, zelfs met baby’s. Dit is onverdraaglijk. Al maanden werken onze minister samen met het middenveld aan een oplossing voor deze opvangcrisis. Maar de Vivaldi-partijen moeten nu ook de moed hebben om beslissingen te nemen die eindelijk oplossingen bieden voor iedereen’, zeggen Jeremie Vaneeckhout (Groen), Nadia Naji (Groen), Rajae Maouane (Ecolo) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) in een gezamenlijk persbericht. Zij vragen de federale meerderheid waarvan ze deel uitmaken om ‘over haar taboes te stappen’.

‘Alle partijen moeten dringend met oplossingen komen. Het kan niet dat er kinderen op straat moeten slapen omdat partijen vasthouden aan hun taboes. Zij verlengen zo een crisis die al te lang duurt’, luidt het verder. De groenen laten niet na in het communiqué aan te geven dat zij alvast inspanningen doen. Zo wordt verwezen naar de ambtenaren die vicepremier Petra De Sutter (Groen) vrijmaakt om Fedasil bij te staan. Ze verwachten nu van de andere regeringspartijen eenzelfde engagement.

‘Afspraken regeerakkoord nakomen’

Ecolo en Groen herinneren aan de passages in het regeerakkoord van de Vivaldi-regering waarin staat dat het recht op asiel een internationale verplichting is en dat België elke nieuwkomer recht heeft op een deftige asielprocedure. ‘We hebben afgesproken dat de regering voor snelle en eenvoudige procedures zou zorgen, dat er kwaliteitsvolle opvang zou zin en een humane maar kordate terugkeerpolitiek. Dat engagement moet gerespecteerd worden.’

Concreet vragen de groenen aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V) om in actie te schieten en zo snel mogelijk bijkomende opvang te voorzien. De Moor botste vorige week nog op een muur in zowel Jabbeke als Glons, waar ze samen 1.176 extra plaatsen wou creëren. De burgemeesters van beide gemeenten voelden zich gepasseerd en gaven allebei aan dat de plannen compleet onhaalbaar waren. In Glons wilde men 675 extra mensen onderbrengen in een oude militaire basis, die voordien maar net geschikt geacht werd om 70 asielzoekers te herbergen.

Geen opvang meer na negatieve beslissing

De Moor had intussen een naar eigen zeggen ‘constructief gesprek’ met Frank Casteleyn (CD&V), de burgemeester van Jabbeke en zegt dat ‘alle diensten alles in het werk stellen om te vermijden dat kinderen de nacht op straat moeten doorbrengen’. De Moor geeft aan dat alleen extra plekken creëren niet zal volstaan. Mensen moeten ook sneller de opvang verlaten. ‘De asielopvang moet voorbehouden worden voor mensen die asiel aanvragen in ons land, niet voor mensen die na de procedure nog andere verblijfsaanvragen indienen. Dat is niet rechtvaardig tegenover diegenen die vandaag geen plaats hebben.’ De Moor heeft daarom een wetsontwerp uitgewerkt waarmee iedereen die een negatieve beslissing krijgt ook zijn recht op opvang ziet aflopen. Verworden is dat nog niet. ‘Binnen de regering is hier overleg over’, aldus De Moor.