Elon Musk kondigt ontslagen aan bij Twitter

Elon Musk heeft ontslagen aangekondigd bij Twitter. Het personeel krijgt vrijdag te horen of ze na het weekend nog voor het sociale medium werken, of op zoek moeten naar een andere baan.

Dat meldtThe Washington Post, dat een interne email ingezien heeft die donderdag door de nieuwe Twitter-eigenaar rondgestuurd is.

‘In een poging om Twitter op een gezond pad te brengen, zullen we op vrijdag het moeilijke proces doorlopen om ons wereldwijde personeelsbestand in te krimpen’, citeert de krant uit de email. De ontslagen zijn ‘helaas noodzakelijk om het succes van het bedrijf in de toekomst te verzekeren’, klinkt het.

Een team van vertrouwelingen van Musk heeft volgens de krant de afgelopen week samengezeten om de bedrijfsvoering van zijn meest recente aanwinst op scherp te zetten. Financieel adviseurs zouden hem daarbij hebben laten weten dat de dagelijkse kosten van het bedrijf met 1 tot 3 miljoen dollar naar beneden moeten, als hij van Twitter een winstgevende onderneming wil maken.

Hoeveel werknemers hun baan kwijtraken is niet duidelijk, Amerikaanse media speculeren sinds de overname over ontslagrondes waarbij 25 tot 75 procent van het personeelsbestand naar huis gestuurd zou worden. De top van het bedrijf werd direct nadat Musk de nieuwe eigenaar was al door hem ontslagen. Hij heeft zichzelf inmiddels benoemd tot ceo.