Ook Belgische toeristen gegijzeld in Amazonegebied Peru

Bij de gegijzelde toeristen in het Amazonewoud in Peru zijn ook ‘een aantal Belgen’, bevestigt de fod Buitenlandse Zaken vrijdagavond. Volgens plaatselijke bronnen zullen de gegijzelden ‘op korte termijn’ opnieuw worden vrijgelaten.

Een groep Peruvianen hield in het Peruviaanse Amazonegebied tientallen toeristen vast op een schip uit protest tegen een olielek. De actievoerders verwijten de regering niets te doen tegen de milieuvervuiling.

Onder de gegijzelden zijn Amerikanen, Spanjaarden, Fransen, Britten, Zwitsers en ook ‘een aantal Belgen’, volgens Buitenlandse Zaken. Over hoeveel Belgen het concreet gaat en hoe ze er momenteel aan toe zijn, onthoudt Buitenlandse Zaken zich voorlopig van alle commentaar.

Door de gijzeling wilden de dorpelingen de regering dwingen iets te doen aan het olielek uit een pijpleiding van het energiebedrijf Petroperu. Ze eisen onder meer dat de noodtoestand wordt uitgeroepen.

‘We willen met deze actie de aandacht van de regering vragen’, zei Watson Trujillo, leider van de Cuninico-gemeenschap die de toeristen gijzelt, aan RPP Radio. Hij gaf aan dat de groep deze ‘radicale maatregel’ had genomen in een poging druk uit te oefenen op de regering, opdat die een delegatie zou sturen om de milieuschade in de omgeving te beoordelen.

Die gijzeling werd na 24 uur stopgezet. Dat zei Trujillo zelf bij RPP Noticias. ‘Het recht en respect voor ieders leven moet voorgaan, ook in deze context. We gaan dus iedereen helpen om de mensen op de boot op hun bestemming te krijgen.’

Op 16 september belandde er 2.500 ton ruwe olie in de Maranon-rivier. Volgens Petroperu, het staatsbedrijf dat de pijpleiding in handen heeft, zou er al een tijdje sprake zijn van aanvallen op de 800 kilometer lange pijpleiding waardoor er lekkages ontstaan. Sinds december vorig jaar zijn er meer dan vijftig schadegevallen geregistreerd.

De inheemse stam geeft al langer aan dat de oude pijpleidingen niet langer geschikt zijn en vreest dat toekomstige lekkages onvermijdelijk zullen zijn. Ook vrezen ze dat er door eerdere lekken al een hele tijd vervuiling is en dat de overheid de veiligheid van het water niet voldoende controleert.

Geen water meer

Tijdens de gijzeling verschenen op Facebook berichten van de gegijzelde toeristen over de toestand op de boot. ‘We hebben de nacht hier doorgebracht. We hebben al bijna geen water meer om te drinken, de zon schijnt erg hard, er zijn baby’s die huilen’, schreef Angela Ramirez. ‘De jongste is pas een maand oud. Er zijn ook zwangere vrouwen, mensen met een handicap en ouderen aan boord. We hebben geen elektriciteit om onze telefoons op te laden, noch water om ons te wassen. Help me door dit te delen.’ De vrouw gaf enkele uren eerder wel aan dat ze met respect behandeld werd en dat het duidelijk is dat de inheemse bevolking hopeloos is en dit als enige uitweg heeft gevonden.

Dat de inheemse bevolking zo wanhopig is, heeft ermee te maken dat de rivier voor hen van levensbelang is. Door de olievervuiling is er een gebrek aan drinkbaar water, en ook vissen is onmogelijk geworden. Staatsbedrijf Petropru zou op de dag van de lekkage een noodhulpteam gemobiliseerd hebben, maar sindsdien zou er onvoldoende hulp gekomen zijn. Een week na het lek zouden er voedsel- en watervoorraden gebracht zijn waar de bevolking maar twee dagen mee voort kon.