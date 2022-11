Excuses Haaltertse burgemeester volstaan niet voor politie, staking nadert

In Haaltert krijgt een staking bij de lokale politie vanaf maandag groen licht van de nationale politiebonden. Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) zou tijdens een eetfestijn van N-VA haar ongenoegen geuit hebben over boetes aan enkele hinderlijk geparkeerde partijgenoten. Er volgde ook een brief aan de korpschef.

Veerle Baeyens wordt beschuldigd van machtsmisbruik, al houdt de burgemeester het bij een misbegrepen communicatie waarin ze de prioriteiten van de politiezone Haaltert/Denderleeuw wou aankaarten. De brief werd vrijgegeven in een politiecollege en er kwamen excuses aan het korps. Maar die maken geen indruk bij de bonden, die er vrijdag mee dreigen een geschorste stakingsaanzeggging te activeren.

‘Dit zijn totaal geen excuses voor de feiten die zich voorgedaan hebben’, zegt Joery Dehaes van ACV Politie. ‘Wat een wereldvreemdheid om de fout bij de anderen te leggen die haar verkeerd begrepen hebben.’

Een vakbondsfront met NSPV en VSOA had aangedrongen op excuses, maar ook op een onderzoek door de algemene inspectie. Aan die voorwaarden is niet voldaan. ‘Voor ons is dit ondermaats en ongehoord en zal de stakingsaanzegging geactiveerd worden’, klinkt het vrijdag. De stakingsaanzegging geldt ten belope van een maand en start maandag.

Vertrouwenstemming

Een onderzoek door de algemene inspectie moet federaal door Binnenlandse Zaken gevorderd worden, maar daarover is nog niet gecommuniceerd. Bij het kabinet van Oost-Vlaams gouverneur Carina Van Cauter wordt de zaak wel bekeken, al is het niet duidelijk wanneer dat onderzoek wordt afgerond. Ondertussen is een extra gemeenteraad ingepland in Haaltert.

De oppositiepartijen in de Oost-Vlaamse gemeente met ruim 18.000 inwoners vragen een vertrouwensstemming na de heisa. Die zal op 14 november gehouden worden. Belangrijkste coalitiepartner CD&V lijkt alvast niet aan te sturen op een breuk met N-VA. Ook Vooruit bestuurt mee in Haaltert.

Maar de oppositie, in Haaltert is dat Vlaams Belang, Centrumlijst en Open & Liberaal, vraagt een vertrouwensstemming over de kwestie. Die is ondertussen ingepland tijdens een extra gemeenteraad op 14 november om 20 uur.