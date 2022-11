Georges-Louis Bouchez richt ‘een speciale Vlaamse loge’ in

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Vlaamse loge

Waar is de tijd dat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez nog persberichten stuurde over de federale begroting, energie en hoe hij acht van de zeven kerncentrales wou openhouden? Tegenwoordig is het al Royal Francs Borains wat de klok slaat. De Bergense voetbalclub, waarvan hij voorzitter is, speelt dinsdag een bekermatch tegen Oud-Heverlee Leuven en volgens GLB ‘kijken de supporters van de groenwitte club uit de Borinage al weken uit naar deze prestigieuze cupmatch tegen de Vlaams-Brabantse subtopper uit 1A’. Voor de gelegenheid is er een ‘speciale Vlaamse loge’ waar Vlaamse ceo’s te gast zullen zijn, en ook oud-premier Yves Leterme (CD&V), meldt de persdienst van de MR fier. Of ook Theo Francken (N-VA), groot supporter van OHL, in die loge zal zitten, zullen we waarschijnlijk in de komende dagen vernemen van de MR.

100.000!

Over Theo Francken gesproken … De N-VA-topper tweette wild om zich heen nadat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V) vrijdagmorgen op de nieuwszender LN24 was verschenen. De Moor zei daar dat er op dit moment al zo’n 90.000 gevluchtte mensen hulp gevraagd hebben in ons land. Onder hen 60.000 Oekraïners en 30.000 asielzoekers. Tegen het einde van het jaar verwacht ze dat er nog zo’n 10.000 asielzoekers bij komen, wat het totaal op 100.000 zou brengen. Francken maakte daar in een tweet gemakshalve 100.000 asielzoekers van. In een persbericht dat later op de dag volgde, klonk het zo: ‘100.000 asielaanvragen, dat is het hoogste aantal sinds het ontstaan van dit koninkrijk’. Maar dus onjuist. De Oekraïense vluchtelingen genieten volgens een Europese richtlijn automatisch tijdelijke bescherming en de daarbij horende sociale rechten zoals een leefloon als ze geen bestaansmiddelen hebben.

Of toch geen 100.000?

In dat soort gevallen zijn er altijd twee mogelijke verklaringen. Ofwel heeft Francken zich vergist, ofwel niet. Als gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie kent hij de materie in ieder geval door en door, dat zal vriend noch vijand ontkennen. Dus, misschien ... is er deze keer ook een derde mogelijkheid: bekerkoorts in de aanloop naar Francs Borains-OHL.