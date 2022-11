Een stevige en verwarmende soep, waarbij het verrassingseffect in de kikkererwten zit: een deel wordt mee gemixt en geeft een fluweelzachte textuur, de rest wordt goudbruin geroosterd in de oven en als krokantje over de soep gestrooid. Door wat harissa mee te stoven met de ui krijgt de soep pit; wie hier niet van houdt, kan ook tomatenpuree gebruiken.

Ingrediënten (voor 4 tot 6 personen)

- 1 kg zoete aardappelen

- 1 grote ui

- 1 teen knoflook

- 2 blikken kikkererwten van 400 g

- 1,25 l groente- of kippenbouillon (of wat meer als u zin hebt in minder dikke soep)

- 1/2 gepekelde citroen + 1 el pekelvocht

- 1 kl harissa (of meer naar smaak)

- 1 tl kurkuma

- 1 el komijnzaad

- 1 el korianderzaad

- Olijfolie, zwarte peper van de molen & zout

- Voor de afwerking: enkele takjes peterselie & yoghurt

Bereiding

1. Rooster eerst de kikkererwten. Verwarm de oven voor tot 160 °C. Giet 1 blik kikkererwten in een vergiet of zeef en spoel onder koud stromend water. Dep goed droog (hoe droger, des te kleiner de kans dat ze tijdens het roosteren openspringen) en meng in een ovenschaaltje met een scheut olijfolie, de kurkuma en een snuif peper en zout. Rooster 25 minuten en roer halverwege om.

2. Rooster intussen het koriander- en komijnzaad enkele minuten op een laag vuur in de kookpot waarin je straks de soep maakt. Roer af en toe om, tot de keuken zich vult met de geur van geroosterde kruiden (let op dat ze niet verbranden). Hak ondertussen de ui en knoflook grof. Schep de helft van de kruiden uit de pot en bewaar voor de afwerking. Giet een scheutje olijfolie in de pot en stoof hierin de ui en knoflook samen met een snuif peper en zout glazig in 10 minuten.

3. Schil intussen de zoete aardappelen en snijd in blokjes. Doe de harissa bij het uimengsel en bak enkele minuten mee, roer regelmatig om. Voeg de zoete aardappel toe samen met een snuif peper en zout en stoof 15 minuten. Roer af en toe zodat de harissa niet aanbrandt. Spoel het tweede blik kikkererwten en doe samen met de bouillon bij de groenten. Breng aan de kook en laat zachtjes pruttelen tot de zoete aardappel gaar is, na ongeveer 15 minuten.

4. Snijd de gepekelde citroen in flinterdunne plakjes. Doe de helft in een kommetje, samen met de blaadjes van de peterselie, en meng er de geroosterde kikkererwten en het pekelvocht van de gepekelde citroen onder. Doe de andere helft van de gepekelde citroen bij de soep en mix fijn met een blender of staafmixer. Proef of er nog peper of zout nodig is.

5. Schep de soep in kommetjes en werk af met een dot yoghurt en de geroosterde kikkererwten met peterselie. Strooi er tot slot de gepekelde citroenschijfjes en geroosterde kruiden over.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven