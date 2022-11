Dit recept deelde Kim Leysen toen ze voor De Standaard Magazine een handleiding schreef over moestuingroenten waarvan je maanden aan een stuk kunt oogsten door er nu en dan wat blaadjes van te plukken. Het is een van de vele manieren om iets lekkers te maken met snijbiet, de dankbaarste tuingroente die er bestaat. In de winkel is snijbiet moeilijk te vinden, maar je kunt gerust spinazie of paksoi in de plaats gebruiken.

INGREDIËNTEN (voor 4 personen)

2 venkelknollen

2 handenvol jonge snijbiet of spinazie (of nog andere blaadjes), gewassen en drooggezwierd

De zeste en het sap van 1 of 2 citroenen

1 teentje knoflook, fijngesnipperd

4 el (soja)room

400 gram pasta

Olijfolie, zout en peper

Parmezaan indien gewenst

BEREIDING

1. Zet een grote pot met gezouten water op het vuur, zodat je de pasta kan koken terwijl je de saus maakt. Bewaar een kopje van het kookvocht wanneer je de pasta afgiet. Dit kan je later gebruiken om de saus wat smeuïger te maken.

2. Snijd de stelen en een dunne plak van de onderkant van de venkelknollen en breek de buitenste laag eraf als deze te beschadigd is. Snijd de knollen doormidden en dan in plakjes van een halve centimeter.

3. Bak de venkel in wat olie tot alles gaar is en begint te bruinen. Voeg de knoflook toe en bak alles nog een paar minuutjes voordat de blaadjes en de zeste erbij gaan. Roerbak de blaadjes tot ze geslonken zijn. Giet dan het sap van een citroen en de room in de pan, roer goed zodat de aanbaksels loskomen. Laat de saus wat indikken, kruid met peper en zout en proef of alles voldoende zout en zuur is.

4. Meng de pasta met de saus en eventueel een of twee eetlepels van het kookwater als de saus te droog is. Zet op tafel met de extra citroen in partjes gesneden zodat iedereen zijn eigen zuurtegraad kan bepalen.

Een recept uit ‘Honger’ van Kim Leysen, foto: Els Menten