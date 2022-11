Dankzij de ahornsiroop gaan deze geroosterde wortelen uit de oven lekker glanzen. Tahin gemengd met yoghurt wordt een romig dipsausje en door op het einde wat kikkererwten met korianderzaad mee te roosteren, tover je dit ovengerecht om tot een volwaardig avondmaal. Wie het graag pittig heeft, kan als extraatje nog wat harissa door de wortelen mengen.

Ingrediënten (voor 2 personen):

1 bussel wortelen

3 langwerpige sjalotten

1 onbespoten citroen

2 el ahornsiroop

1 blik kikkererwten van 400 g

1 tl korianderzaad

1 snuf chilivlokken

Olijfolie

Zwarte peper van de molen & zout

Voor de afwerking: granaatappelpitjes & geroosterd sesamzaad

Voor de tahinsaus:

2 el tahin (sesamzaadpasta)

3 el yoghurt

4 el water

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 200 °C. Haal het loof van de wortelen en snijd overlangs doormidden. Dikke exemplaren kun je nog een keer doormidden snijden zodat alles gelijktijdig gaart. Leg samen met de overlangs doormidden gesneden sjalotten (de schil mag eraan blijven) op een bakplaat of ovenschaal bekleed met bakpapier (zo vermijd je schrobben tijdens de afwas). Kruid met peper, zout en een snuf chilivlokken.

2. Snijd de helft van de citroen in fijne halve schijfjes. Hussel de wortelen met een scheut olijfolie, de ahornsiroop, schijfjes citroen en het sap van de andere citroenhelft door elkaar. Rooster beetgaar in ongeveer 30 minuten of tot de randjes bruin kleuren. Roer halverwege eens om.

3. Spoel ondertussen de kikkererwten in een zeef onder koud stromend water. Doe in een kom en plet de helft grof met een vork of pureestamper (laat de rest heel). Stamp het korianderzaad kort in de vijzel en meng samen met 2 eetlepels olijfolie en een snuf peper en zout onder de kikkererwten. Strooi over de wortelen 5 minuten voor ze uit de oven mogen.

4. Meng voor het sausje de tahin, yoghurt en het water in een kommetje. Verdun eventueel met nog een extra lepel water. Kruid met peper en zout. Strijk uit over twee borden en schep er de wortelen en kikkererwten op. Besprenkel met olijfolie en werk verder af met granaatappelpitjes, sesamzaad en een snuf grof zeezout.

Tip: lekker met een venkel-rucolaslaatje. Schaaf of snijd hiervoor 1/2 venkel overlangs in flinterdunne plakjes. Laat 10 minuten marineren met een snuf zout in 2 eetlepels azijn of een kneep citroensap. Meng er net voor het serveren een hand rucola en een scheutje olijfolie onder.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven