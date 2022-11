‘Er zijn van die recepten die voor altijd meegaan. Dit is er zo eentje’, schreef auteur Johanna Goyvaerts bij onderstaand recept. ‘Het stamt uit mijn studententijd, toen mijn huisgenote Katharina Smets op het idee kwam om een stoofpot te maken met alles wat ze in de keuken vond dat oranje was. Net als onze vriendschap houdt stoofpotje ‘Smets’ ondertussen al bijna twintig jaar stand.’

Ingrediënten (voor 3 grote of 4 kleine eters)

1 grote ui

1 teen knoflook

4 wortelen

1/2 pompoen

2 kleine zoete aardappelen

Sap van 1,5 sinaasappelen

1 blik kikkererwten van 400 g

250 ml groentebouillon

1/2 stukje gember (een pink groot)

1/2 tl kurkumapoeder

2 tl korianderzaad

1 tl komijnzaad

1 snuf kaneel (optioneel)

Kokos- of olijfolie om te stoven

Peper & zout

Voor de wortelsalade:

3 wortelen

Sap van 1/2 sinaasappel

1 busseltje koriander

1 hand noten (zoals pistachenoten of amandelen)

Voor de kurkuma-olie:

50 g kokosolie

1 tl zwarte peperbollen

1 tl korianderzaad

1/2 tl komijnzaad

1/2 tl kurkumapoeder

Bereiding

1. Verwarm op een laag vuur een scheut olie in een grote kookpot met stevige bodem. Snijd ondertussen de ui in fijne halve ringen en hak de knoflook grof. Stoof 5 minuten aan in de olie samen met een snuf peper en zout. Roer af en toe om.

2. Maak ondertussen het koriander- en komijnzaad wat fijner in de vijzel. Snijd de gember in dunne plakjes en daarna in flinterdunne lucifers. Voeg dat alles toe samen met het kurkumapoeder en een snuf kaneel. Laat alles nog 5 minuten zachtjes stoven terwijl je regelmatig omroert.

3. Snijd ondertussen de groenten in hapklare stukjes. Voeg toe aan de kookpot en kruid met een snuf peper en zout. Stoof 5 tot 10 minuten onder een deksel. Zet het vuur iets hoger en giet de bouillon en het sinaasappelsap erbij. Laat rustig pruttelen met het deksel op de pot tot de groenten na 25 à 30 minuten beetgaar zijn.

4. Maak ondertussen de wortelsalade. Snijd hiervoor de wortels met een dunschiller overlangs in slierten. Doe in een kom samen met het sinaasappelsap en een snuf peper en zout.

5. Maak nu de kurkuma-olie. Warm hiervoor de kokosolie op in een pannetje, op een zacht tot middelhoog vuur. Vijzel de peperkorrels, het koriander- en komijnzaad grof. Voeg toe samen met het kurkumapoeder. Laat 3 minuten bakken tot je de kruiden begint te ruiken. Zet het vuur uit.

6. Spoel de kikkererwten onder koud stromend water, voeg toe aan de stoofpot en laat nog 5 à 10 minuten mee pruttelen. Werk ondertussen de wortelsalade af door er de grof gehakte noten en korianderblaadjes onder te mengen.

7. Schep de stoofpot in borden. Werk elk bord af met de wortelsalade en sprenkel er de kurkuma-olie over. Zet de rest van de olie in een apart potje op tafel.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven