The Haunted Youth heeft een onfeilbaar gevoel voor een goede melodie en debuteert met een album vol singles

Het is bijna twee jaar geleden dat The Haunted Youth een van de winnaars van Studio Brussels ‘Nieuwe Lichting’ was. Hun debuutplaat Dawn of the freak is er vandaag, en stelt niet teleur.

Weet u nog hoe vertrouwd ‘Teen rebel’ van The Haunted Youth klonk toen u het eerst hoorde? Dawn of the freak, het debuutalbum van Joachim Liebens en co., heeft dezelfde directheid. Dat is niet uitsluitend omdat er nog vijf singles op staan die u al een poosje kent. Liebens heeft aan Hogeschool PXL een vergelijkende genrestudie gedaan tot hij zijn sound vond. Die is duidelijk: shoegaze met een extra scheut psychedelica – de echoknop is altijd binnen handbereik – en een ferm besef dat hij altijd een licht weirde buitenstaander is geweest.

‘Gone’ is het mooiste voorbeeld: die snaterende keyboards die van MGMT konden zijn, de gefluisterde stemmetjes van Tame Impala, de gitaren die even op bezoek gaan bij War On Drugs. Maar hij heeft, nog meer dan die acts, een onfeilbaar gevoel voor een goede melodie of riff, zodat hij er zijn eigen ding van maakt. Zelfs de opener ‘Dawn of the freak’ is herkenbaar Haunted Youth, en dat is een filmische instrumental. Met tere synths die, durven we het zeggen, aan Vangelis doen denken, of toch Vangelis’ rare jonge broertje. Het nummer zou niet misstaan op de soundtrack van een Franse film van lang geleden, over onbereikbare meisjes op een zomers strand.

De rinkelende, echoënde gitaren van het nieuwe ‘Stranger’ is nu al vintage Haunted Youth. En ja, we weten dat dit een rare bewering is over een debuutplaat, maar die vertrouwdheid, nietwaar. Alleen de afsluiter ‘Fist in my pocket’ springt eruit qua geluid. Ongepolijst gitaargetokkel, stem, omgevingsgeluid: we gokken dat Liebens in het diepst van zijn gedachten soms een protestzanger is aan het eind van de sixties, in een koffiehuis in Greenwich Village.

‘Make a fist inside your pocket, everytime they make you wanna fight’, zingt Liebens in de song; geen prijzen om te raden wie de ‘they’ zijn die onze held uitdagen: l’enfer, c’est les autres. Met titels als ‘Teen rebel’, ‘Broken’ en ‘Gone’, weet u dat hier ook flink wat teenage angst en teenage anger wordt verwerkt. Dat slaat niet alleen bij tieners aan, ervoeren we deze zomer op Pukkelpop tijdens een uitstekend concert: ook dertigers en veertigers slikten grote kroppen in kelen weg, en balden vuisten. Niet alleen de jeugd mag achtervolgd zijn door haar trauma’s.

Maar ergens denken we dat Liebens, net geen dertig, soms ook tongue in cheek is; een albumtitel als Dawn of the freak ruikt evenzeer naar goedkope horrorfilms als naar coming-of-agefilms over meisjes en jongens met hobby’s die de rest van de klas niet snapt.

De verwijzing naar ‘I hate myself I want to die’ van Nirvana zal niemand ontgaan zijn in een titel als ‘I feel like shit and I wanna die’, maar wij horen meer een verzuchting van frustratie met een toefje drama queen dan een echte noodkreet – kan ook aan dat opgewekte ritme liggen, en de alweer eminent meezingbare melodie. Hoor eens hoe zoet die stemmetjes daarbovenuit koeren? Zusters van de muziek: het tijdperk van de freak is wis en zeker aangebroken.

Dawn of the freak is nu uit.