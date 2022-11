Het Duitse ngo-schip Humanity 1 heeft volgens Berlijn 104 niet-begeleide minderjarigen aan boord. Voorlopig laat Italië het schip niet aanleggen, terwijl er dit weekend slecht weer wordt verwacht.

De nieuwe, rechtse Italiaanse regering onder leiding van Giorgia Meloni is nog maar twee weken aan het werk of ze heeft al de eerste confrontatie over migratie, met Duitsland. De Duitse overheid vraagt ...