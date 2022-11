Wat een geweldig beeld is die foto van Remco en Oumi toch

De foto van het hennafeest van Remco Evenepoel en Oumaïma Rayane heeft voor collega Marjan Justaert iets heel hoopgevends. Gemeenschappen groeien naar elkaar toe, en dat dat gepaard gaat met soms nog heftige reacties, is niet zo raar.

Ik was al een grote fan van Remco Evenepoel en Oumaïma Rayane - eerst zijn buurmeisje, dan zijn jeugdliefde, nu zijn vrouw - maar sinds deze week nog meer. Sinds die foto van hun hennadag. Wat. Een. Geweldig. Beeld! Hennadag is een traditie in de Marokkaanse cultuur waarbij de bruid centraal staat, en die ervoor moet zorgen dat kwade geesten buiten het huwelijk blijven. ‘Een Marokkaanse traditie die we wilden koesteren’, aldus Rayane.

Wat er zo mooi aan is? Natuurlijk de gelukzalige, stralende gezichten van het bruidspaar, en hun bijpassende traditionele kleren. De verfijnde kaftan van Remco, de lange sluier van Oumi, de romantische setting op het bruggetje, de details die kloppen – tot de sloefjes toe. Maar bovenal: het beeld van dit ‘gemengd’ koppel dat zo tof en natuurlijk omgaat met de mooie en waardevolle elementen uit beide culturen.

Vechten is hechten

‘Dit is het laatste wapenfeit van een reeds lang transcultureel proces en synthesevorming waarbij de allochtoon en autochtoon samen wonen, samen werken en nu dus ook samen trouwen’, stelt imam Khalid Benhaddou vast. Dat er vooral op sociale media toch nog heftige (extreme) reacties op het beeld verschijnen, toont volgens hem aan dat we als gemeenschap naar elkaar toe aan het groeien zijn. ‘Vechten is hechten, wordt wel eens gezegd.’

Interculturele koppels zijn helemaal niet zo nieuw. Dat ze steeds vaker voorkomen, blijkt uit een recent onderzoek van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee): in België is een op de vijf koppels vandaag gemengd. Ik ken er best wat, en zo lang de ‘mix’ zich binnen Europa afspeelt, of à la limite een van beide partners Aziatische of (Zuid-)Amerikaanse roots heeft, kraait er geen haan naar. Maar als het gaat om een gemengd stel waar een Afrikaanse achtergrond meespeelt, niet het minst een Noord-Afrikaanse achtergrond, dan blijkt het voor velen moeilijk om te geloven dat partners ongedwongen, zonder schroom en mét plezier, elkaars cultuur, tradities en feesten leren kennen.

En ja, gemengde koppels zijn kwetsbaarder dan niet-gemengde koppels, we zullen het tweede deel van het onderzoek er voor de volledigheid ook bij vermelden, maar een en ander staat niet los van een weinig divers gezinsbeleid in ons land. In het geval van Remco en Oumi lijkt de basis ijzersterk: de wereldkampioen en zijn vrouw hebben al wat watertjes doorzwommen.

Steaming Stories

Ik hoop dat het ongeloof en onbegrip dat gemengde koppels nog ervaren, stilaan verleden tijd wordt. Voor mijn kinderen, die in een superdiverse stad en school opgroeien, is een verschillende achtergrond totaal geen issue. En terecht. Als ze, net als Remco en Oumi, in de buurt blijven om een lief op te scharrelen, dan is de kans statistisch gezien best groot dat het een zogenoemd ‘gemengd’ koppel oplevert. Als de twee partners dan zó stralen als Remco en Oumi op de foto, kun je toch alleen maar gelukkig zijn?

En – we denken even verder – als er dan een hennadag georganiseerd wordt, mag de schoonmoeder hopelijk ook meedoen! Ik heb, vlak voor de coronacrisis losbarstte, in Het Huis van Culturen en Sociale Samenhang in Molenbeek de expo ‘Hammam, Steaming Stories’ bezocht. Over de badhuizen in Noord-Afrika en de badrituelen voor, bijvoorbeeld, een huwelijk. Na de expo mochten we ruiken, proberen, even ervaren, hoe het zou voelen om helemaal gewassen, gemasseerd, onthaard en ingewreven te worden. Het smaakte naar meer! Mocht het coronavirus niet uitgebroken zijn, ik had meteen een alles-erop-en-eraan-sessie geboekt in een hamam! Huwelijk of niet! Een hamamdag, met henna en sloefjes toe. Waarschijnlijk kent Oumi wel een goed adresje.

