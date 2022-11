Wat betekent het echt als we de thermostaat een beetje lager draaien?

Als de temperatuur zakt, draaien we de thermostaat hoger. Maar we hoeven u niet te vertellen dat dat geld kost deze winter. Op het internet vinden we genoeg tips om energie te besparen, maar onze wetenschapsredactie bleef toch wat op haar honger zitten. Want wat halen die tips echt uit?





Daarom lanceert De Standaard in samenwerking met de onderzoeksorganisaties Energyville en VITO een tool om ons eigen energieverbruik te evalueren. Welke maatregelen maken echt een verschil?

