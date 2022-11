Er passeerden deze week alweer een paar opmerkelijke uitspraken. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Ik ga aan mijn loop beginnen en wens u verder nog een fijne dag.’

Antwerps Schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) communiceert niet graag. Toch wist Radio 1 haar te strikken voor een interview. Tot de vervelende vragen kwamen.

‘Ik schaak voor elke match. Onze benen warmen we toch ook op?’

OH Leuven-spits Mario Gonzalez moet niet eens vervelende vragen krijgen om aan zijn loop te beginnen. Dat is namelijk zijn beroep. En als hij er toch zou krijgen, dan heeft hij niet alleen zijn benen, maar ook zijn hersenen opgewarmd, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

‘Ik was nu ook liever met mijn hond gaan wandelen.’

Jeroen Meus kreeg geen vervelende vragen, maar ook geen volk op zijn signeersessie op het Openingsfestival van de Antwerpse Boekenmaand. (in Gazet van Antwerpen).

‘Bouchez is zo briljant dat hij irriteert.’

Minister van Staat Louis Michel (MR) had geen problemen met vervelende vragen, zo vertelt hij op de Franstalige zender LN24. Want zelfs als hij ze kon beantwoorden, dan deed hij dat niet: ‘Een briljant iemand irriteert altijd. Dat is de reden waarom ik mezelf, toen ik partijvoorzitter was, van den domme hield.’

‘Ik ga niet naar in Sharm-el-Sheikh maar naar Sint-Idesbald.’

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) zal op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh al zeker geen vervelende vragen krijgen. En in Sint-Idesbald vast ook niet. (op Twitter)

‘Dit zegt Vincent Kompany over de crisis bij Anderlecht.’

Het Nieuwsblad had een mooie teaser. Wat zegt de trainer die vroegtijdig Anderlecht moest verlaten over de huidige impasse bij paars-wit? Bent u net zo benieuwd als wij? Wel, blijf lezen!

‘Ik heb mijn mening over de situatie net zoals ik over de meeste dingen een mening heb, maar die is irrelevant.’

Als Vincent Kompany vervelende vragen krijgt, gaat hij niet lopen, maar fietst hij eromheen.

‘De mensen betaalden eigenlijk twee keer voor de superflitspaal. Eén keer via hun belastingen en dan nog eens als ze te snel reden.’

In Deinze kun je binnenkort niet alleen hard lopen en hard fietsen, maar ook hard met de auto rijden. En als we burgemeester Jan Vermeulen goed begrijpen, dan kunnen meteen ook alle flitspalen van het land afgeschaft worden.’ (in Het Nieuwsblad)

‘Vrouwen op straat zeiden: seffens zien we uw flieter.’

Acteur Rik Verheye kreeg in Oostende geen vervelende vragen, het was gewoon een mededeling. (in Het Nieuwsblad)

‘Ik had me ingelezen over het effect van stress op je lid.’

Van de gedachte aan al die vrouwen die zijn flieter zouden zien, kreeg zelfs een Callboy als Rik Verheye stress, ‘en hoe groter de stress, hoe kleiner je spel’. Daarom had hij een trucje: ‘Tijdens de show keek ik recht in de ogen van mijn lief.’ (in Het Nieuwsblad)

‘Ik kon ze niet goed zien want er was te veel tegenlicht.’

Of dat effect had, weten we niet want volgens Tine Embrechts waren de flieters nogal flou. (in een filmpje op Het Nieuwsblad Online)

‘Dit is de grootste lichtinstallatie ooit.’

Ook kunstenaar Arne Quinze wil de grootste hebben. Hij doet in de Saudische hoofdstad Riyad mee aan het lichtfestival en legt in het persbericht de nadruk op het volume. Al hadden we een kunstenaar toch liever zien uitpakken met de móóiste lichtinstallatie ooit.

‘Christiaan is heel lief. Maar ik zoek geen lieve man in bed.’

Hoe het met het volume zit van Christiaan uit Blind getrouwd weten we niet, maar we weten nu wel dat hij volgens Jana te lief is in bed.

‘Moet ik dan onmiddellijk op haar springen en haar pyjama kapottrekken? Dat ligt me niet. Maar ik wil dat wel proberen.’

Nog even en Christiaan krijgt ook stress op zijn lid. (in Blind getrouwd)