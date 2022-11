Klimaatactivisten gooien opnieuw soep op een van Gogh

In Rome hebben klimaatactivisten soep gegooid over De zaaier, een werk van Vincent van Gogh. Dat meldt het Italiaanse persagentschap Ansa.

Klimaatactivisten gooiden een blik groentesoep over het werk, waarna ze zichzelf vast kleefden in het Paleis van Bonaparte in Rome, waar het werk tentoongesteld wordt. Het kunstwerk zou niet beschadigd zijn omdat er een beschermende laag glas over hangt. De actie vertoont veel gelijkenissen met eerder protest van klimaatbetogers.

Het is het tweede werk van van Gogh dat in het vizier komt van klimaatactivisten. Eerder viseerden leden van Just Stop Oil de Zonnebloemen in het Londense National Gallery. Verder kwamen de laatste week ook het Meisje met de parel van Johannes Vermeer in het vizier van klimaatactivisten.

‘De zaaier’, een werk van Vincent van Gogh Foto: De Agostini via Getty Images

