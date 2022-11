Twitter voert straks massale ontslagronde uit via mail, maar personeel gaat in het verweer

Twitter gaat vandaag de helft van het personeel ontslaan. Via een mail krijgen medewerkers te horen of ze mogen blijven of niet. Twitter moet besparen om dringend meer cash te genereren.

Werknemers van Twitter zullen straks om 9 uur (Californische tijd, 17 uur Belgische tijd) ongetwijfeld continu op de refresh-knop van hun mailbox duwen. Via een mail krijgen ze te weten of ze ontslagen zijn of niet en volgende week nog op de kantoren van Twitter verwacht worden. Wie ontslagen wordt, krijgt een mail in zijn persoonlijke inbox. Wie mag blijven, krijgt een bevestiging op zijn e-mailaccount van het bedrijf. Vandaag moeten ze op het hoofdkantoor in Silicon Valley alvast niet langsgaan, wat ze trouwens ook niet kunnen, omdat alle toegangsbadges zijn uitgeschakeld. Dat liet het bedrijf gisteren weten in een e-mail aan het personeel.

Het socialenetwerkbedrijf dat sinds vorige week eigendom is van tech-ondernemer Elon Musk, plant vandaag een massale ontslagronde. Zowat de helft van de 3.700 personeelsleden van Twitter zou te horen krijgen dat ze op zoek mogen naar een andere baan. Niet iedereen lijkt daar rouwig om. Op diverse kanalen waar medewerkers anoniem hun frustratie luchten, valt te lezen dat velen hopen op een ontslag met een goede vertrekpremie, zodat ze kunnen ontsnappen uit de ‘nachtmerrie die Twitter geworden is’ en op zoek kunnen naar een nieuwe baan.

Meedogenloze manager

Veel Twitter-mensen uiten ook hun angst voor de meedogenloze managementstijl van Elon Musk. Vooral Tesla, waar Musk ook ceo is, staat bekend om zijn hoge personeelsverloop. Musk is bijzonder veeleisend voor zijn personeel en aarzelt niet medewerkers om het minste te ontslaan. De Twitter-mensen kregen vorige week al een voorproefje van Musks veeleisendheid toen hij de programmeurs de opdracht gaf in enkele dagen een nieuw betaalsysteem te ontwikkelen waarbij Twitter-gebruikers met een vinkje 8 dollar per maand moeten betalen.

Toch willen ze Musk niet zomaar zijn gang laten gaan. Twitter-werknemers stapten vandaag ook naar de rechter om een klacht in te dienen. In de Verenigde Staten bestaat er ook zoiets als de Belgische wet-Renault, de Worker Adjustment and Retraining Notification Act, waarbij werknemers 60 dagen op voorhand moeten ingelicht worden als er een grote ontslagronde op komst is.

Het massa-ontslag past in de typische sturm-und-drangstijl die Musk hanteert wanneer het in een van zijn bedrijven verkeerd dreigt te lopen. Musk betaalde met 44 miljard dollar veel te veel voor Twitter – wat hij zelf al toegaf. 13 miljard van die 44 miljard dollar werd met leningen betaald, waarbij de jaarlijkse rente al meer dan 1 miljard dollar bedraagt. Twitter – dat maar een omzet haalt van 5 miljard dollar en amper winstgevend is – moet hierdoor alleen al dringend meer cash genereren.

Musk hanteert daarbij een dubbele methode: zwaar snijden in de kosten en de inkomsten opkrikken via een betaalsysteem. Die inkomsten komen nu nog voor 90 procent uit advertenties en voor een veel kleiner deel uit een betalend lidmaatschap, Twitter Blue. Musk rekent erop dat de inkomsten van Twitter binnen goed vijf jaar vervijfvoudigen tot 26,4 miljard dollar. Hij verwacht daarvoor dat het aantal Twitter Blue-abonnees 69 miljoen zal bedragen en in 2028 159 miljoen.

Adverteerders

Of Musk erin zal slagen zoveel mensen te laten voor een vrij simpele socialemediatool, is zeer de vraag. Netflix, met een heel ruim aanbod aan series plafonneert bijvoorbeeld op 220 miljoen betalende abonnees. Maar je mag bij Musk nooit iets uitsluiten. In de beginjaren van Tesla waren er weinigen die verwachten dat het bedrijf vandaag miljoenen wagens zou verkopen. In tussentijd blijft Musk wel heel afhankelijk van adverteerders om Twitter financieel recht te houden. Die kijken met argusogen naar de evolutie van Twitter: ruilen veel gebruikers Twitter in voor een ander platform en wordt het nog meer een scheldbarak? Het zijn argumenten om minder te adverteren op Twitter, wat het bedrijf geld kost.