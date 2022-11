Chef-kok Tom Van Lysebettens overleden na strijd tegen darmkanker

De Gentse chef-kok Tom Van Lysebettens is op zijn 35ste overleden. Hij stierf aan de gevolgen van darmkanker.

De chef-kok van het Gentse restaurant Cochon de Luxe had twee kinderen met zijn echtgenote, Alison Roels. Zij maakte het nieuws over zijn overlijden bekend via Instagram.

In een recent interview met De Standaard vertelde hij nog hoeveel zin hij had om zijn restaurant te heropenen na de coronacrisis. Dat lukte door zijn ziekte echter niet. Een halfjaar na zijn diagnose met darmkanker bleken er opnieuw uitzaaiingen te zijn en volgde het nieuws dat hij ongeneeslijk ziek was. Desondanks opende hij het restaurant om de twee weken voor drie dagen.