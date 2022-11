Geblokkeerd geld voor bescherming Amazonewoud vrijgegeven na vertrek Bolsonaro

Nadat president Jair Bolsonaro het Amazonefonds in 2019 had lamgelegd, zal de internationale geldpot ter ondersteuning van de bescherming van het Amazonegebied opnieuw worden geactiveerd. Dat besliste het Braziliaanse hooggerechtshof. Aanstaand president Lula maakt van het milieu alvast een topprioriteit.

Braziliaanse milieuactivisten zijn tevreden over de beslissing van het hooggerechtshof. Bolsonaro bevroor het fonds drie jaar geleden toen hij president werd en diverse milieubeschermingsmaatregelen verzwakte.

Door de uitspraak moeten de autoriteiten het fonds binnen de 60 dagen opnieuw activeren. De ontwikkelingsbank van Brazilië zal toestaan dat het geld in de schatkist, zo’n 3 miljard Braziliaanse real of 602 miljoen euro, weer mag worden gebruikt.

‘Het Amazonefonds is het grootste fonds voor de bescherming van het Amazonegebied dat ooit is opgericht’, zei Tasso Azevedo, een van de architecten ervan aan de Britse krant The Guardian. Door de verlamming van het fonds de voorbije jaren is heel wat bebost gebied verloren gegaan, ‘maar de heractivering ervan is meer dan dringend, want het stelt ons in staat om het bos te beschermen, duurzame ontwikkeling te bevorderen en ontbossing opnieuw te bestrijden’.

Opsteker voor Lula

De Braziliaanse ngo Climate Observatory zei dat door de beslissing van het hooggerechtshof milieu- en ecologieprogramma’s in het Amazonegebied opnieuw gefinancierd kunnen worden. Door de uitspraak kan de regering ook middelen vrijmaken voor milieuorganisaties die hun werking onder Bolsonaro fel beknot zagen.

De uitspraak komt als geroepen voor Luiz Inácio Lula da Silva, de linkse oud-president die Bolsonaro versloeg tijdens de presidentsverkiezingen afgelopen zondag. In zijn eerste toespraak sinds hij verkozen werd, beloofde Lula het milieu tot een van zijn topprioriteiten te maken: ‘We zullen ervoor strijden om de ontbossing in het Amazonegebied tot nul te herleiden.’

Hij zei ook dat zijn regering opnieuw het voortouw zou nemen in de strijd tegen de klimaatcrisis en dat hij openstaat voor internationale samenwerking om het milieu te beschermen. Toen Lula tussen 2003 en 2011 al president was, daalde de ontbossing van het Amazonegebied met meer dan 70 procent.