The Beatles hebben ter ere van de recente heruitgave van hun album Revolver uit 1966 een bijzondere muziekvideo gelanceerd. Een Britse kunstenares maakte voor het nummer ‘I’m only sleeping’ liefst 1.300 schilderijen die ze achter elkaar samenvoegde in een animatievideo. De filmmaker schilderde elk frame afzonderlijk met olieverf. Bekijk het resultaat hierboven.