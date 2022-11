Nele Van den Broeck vindt vriendjes moeilijker dan vrienden

Onze columniste Nele Van den Broeck heeft een vriend. Ooit was het haar vriendje – maar van een vriendje verwacht je nu eenmaal meer dan van een vriend. Of je denkt dat je meer moet verwachten. En dan merk je zijn vuile nagels of dat hij zijn tanden in de afwasbak poetst. En dan wil je hem veranderen en dan, ach, u weet hoe het eindigt. Soit. Over wat liefde is, wil ze het graag even hebben.