Stuk van Chinese raket ongecontroleerd op weg naar aarde, Spanje sluit luchthavens

Een Chinese raket die afgelopen maandag een onderdeel van een ruimtestation had gelanceerd, is ongecontroleerd op weg terug naar de aarde. In Spanje worden uit voorzorg enkele luchthavens gesloten.

Een deel van de raket verbrandt vrijdagochtend in de dampkring, maar grotere brokstukken kunnen terechtkomen op het oppervlak van de aarde. Meestal plonzen de resten gecontroleerd in zee, maar omdat het nu niet gecontroleerd gebeurt, kan dat ook op land zijn.

De brokstukken komen over Catalonië – waar opbrandende brokstukken donderdagnacht al tot spektakel leidden – en daar is vrijdagochtend uit voorzorg het luchtruim gesloten. Als de raketresten voorbij Spanje vliegen, gaan ze via de Middellandse Zee en het Arabische schiereiland richting de Indische Oceaan.

Ruimtestation

China vuurde maandag een zogenoemde Lange Mars 5B-draagraket af, om zo het derde en laatste deel van het Chinese ruimtestation Tiangong naar de ruimte te brengen. Die raketten zijn 21 ton zwaar en 10 verdiepingen hoog. Objecten van die grootte branden niet volledig op in onze atmosfeer: ‘Doorgaans bereikt 20 tot 40 procent van dergelijke objecten de grond, afhankelijk van het design’, aldus het gespecialiseerde Amerikaanse bedrijf Aerospace Corporation uit Californië.

Maar in tegenstelling tot soortgelijke ‘re-entries’ van Amerikaanse en Russische raketten gaat het hier om een ongecontroleerde landing. Het is dus niet duidelijk waar de brokstukken van de raket zullen landen: volgens de Amerikaanse expert Gregory Henning van het Center for Orbital Debris and Reentry Studies zijn er te weinig data om daarover voorspellingen te doen. Daardoor ‘bevindt 88 procent van de wereldbevolking zich in de zone waar de raket mogelijk zou kunnen landen’.

Al hoeft u zich nog niet meteen zorgen te maken: de kans dat u geraakt wordt door een brokstuk is 6 op 10 triljoen. De vorige Lange Mars-raketten stortten neer in West-Afrika (2020), de Indische Oceaan (mei 2021), en Maleisië, Indonesië en de Filipijnen (juli 2022), telkens zonder slachtoffers te maken.

Kritiek

China laat zijn raketten al langer ongecontroleerd neerstorten, tot ergernis van andere landen met ruimtevaartprogramma’s. ‘De vorige vier Lange Mars-raketten waren goed voor de derde, vierde, vijfde en zesde grootste ongecontroleerde re-entries uit de geschiedenis’, zei Henning.

‘De meeste andere gebeurden meer dan 30 jaar geleden, en waren bovendien vaak per ongeluk. De normen in de ruimtevaart zijn sindsdien veranderd, want we beschikken over de vaardigheden om dergelijke grote objecten gecontroleerd te laten neerstorten’, weet de Amerikaanse expert. ‘De meeste ruimtevarende landen zijn het al langer eens over regels daaromtrent. Maar het is aan elk land afzonderlijk om te beslissen of het die regels wil volgen.’