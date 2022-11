Nicole van ‘Nicole en Hugo’ overleden

De Vlaamse zangeres Nicole Josy is op 76-jarige leeftijd overleden, bevestigt haar management aan De Standaard. Ze was bekend van het zangduo ‘Nicole en Hugo’.

De zangeres was bekend van hits zoals ‘Goeiemorgen, morgen’ en ‘Baby Baby’. Die zong ze steevast met haar echtgenoot Hugo Sigal. Het koppel brak begin de jaren ‘70 door met hun deelname aan het Eurovisiesongfestival en was sindsdien een bekend showbizzkoppel. Decennialang traden de twee op als het onafscheidelijke zangduo ‘Nicole en Hugo’.

Nicole was al enkele jaren ziek, waardoor ze al een tijdlang niet meer op de planken stonden. De zangeres overleed na een val thuis.

Ook voor ‘Nicole en Hugo’ had Josy al een zangcarrière opgebouwd. Voor ze naar het Eurovisiesongfestival trok, had ze al 23 soloplaten op haar naam staan. Ze zong het liefst in het Frans. Ze trad toen al op met sterren zoals Johnny Hallyday en Adamo.