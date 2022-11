Jonge journalisten maken podcastreeks over wat hen wakker houdt

‘Waar lig jij echt van wakker?’ Die vraag stellen vijf jonge journalisten van De Standaard elkaar in de nieuwe podcastreeks Klaarwakker. Elk trekken ze met een persoonlijk dilemma naar leeftijdsgenoten en experts. Koop ik een huis? Wat geef ik op voor mijn kind? Moet ik mij schuldig voelen over het klimaat? Hoe veilig is de nacht? En waar voel ik me echt thuis?

Aftrappen doen we vandaag met de zoektocht van Samira Ataei, 25, en buitenlandredacteur bij onze krant. Zij werd geboren in Iran maar verhuisde toen ze vijf jaar was naar België. Haar moeder is Bulgaars. Haar vader Iraans. Al heel haar leven vraagt ze zich af wat ‘thuis zijn’ betekent.

Hangt een thuisgevoel vast aan een land, een persoon of aan een verzameling van kleine herinneringen? Samira zocht het uit en ging in gesprek met tientallen jongeren die zich in haar verhaal herkennen. Want iedereen maakt wel eens situaties mee waarin zij of hij zich niet thuis voelt: een nieuwe school, een nieuwe buurt, een nieuwe werkomgeving. Of een totaal nieuw land. Wat is er nodig om je thuis te voelen en hoe kun je daar zelf een betekenisvolle rol in spelen? U hoort het nu in de eerste drie afleveringen van Klaarwakker.

Aflevering 1: Waarom de vraag ‘Wat is thuis?’ niet voor iedereen evident is

Aflevering 2: Kan je thuiskomen in je land van herkomst?

Aflevering 3: Hoe toch thuiskomen… in jezelf

In een tweede reeks van drie afleveringen, die we volgende week vrijdag lanceren, vragen collega Jef Poppelmonde en zijn vriendin Andrea Jame zich af welke ouders ze willen zijn. Kunnen ze ‘goede ouders’ zijn als ze ook willen blijven werken, sporten, reizen? Hoeveel van ‘hun huidige leven’ moeten ze opgeven voor hun ouderschap. Hoe vinden ze de balans tussen hun eigen ontwikkeling en de beste ontplooiingskansen voor hun kind? Of betekent ouder zijn dat het kind voortaan altijd op de eerste plaats komt?

In latere afleveringen vraagt redactrice Kubra Mayda zich af waar we nog veilig kunnen uitgaan. Karlien Beckers twijfelt dan weer aan de aankoop van een huis. Is een huis (kunnen) kopen een zware lening waard? Want betekent dat niet dat je je moet settelen en dat je je vrijheid opgeeft voor de zekerheid van een dak boven je hoofd? Josephine Dapaah ten slotte worstelt met de klimaatcrisis en vooral met de vraag wat haar verantwoordelijkheid hierin is. Ze probeert te begrijpen waarom we niet allemaal doen wat we overduidelijk moeten doen.

De podcasts werden gemaakt door deze vijf jonge redacteurs, samen met collega-podcastmakers Fien Dillen, Karlien Beckers en Brecht Plasschaert. Vanaf vandaag in DS Podcast, op onze website of het podcastplatform van jouw keuze.



