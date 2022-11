Trump ‘zeer waarschijnlijk’ presidentskandidaat in 2024: ‘Bereid je voor’

Donald Trump, voormalig president van de Verenigde Staten, laat uitschijnen dat hij opnieuw presidentskandidaat wil zijn bij de verkiezingen in 2024. ‘Om ons land succesvol, veilig en groots te maken, zal ik het zeer, zeer, zeer waarschijnlijk opnieuw doen’, zei hij tijdens een campagne-event in Iowa.

‘Bereid je voor, dat is alles wat ik zeg’, zei de 76-jarige Trump nog tijdens een Republikeins campagne-event in Iowa. Trump verscheen er donderdagavond als spreker om de Republikeinse kandidaten te steunen voor de ‘midterms’, de tussentijdse verkiezingen voor het Congres op 8 november.

Tijdens zijn speech herhaalde de ex-president de al lang weerlegde bewering dat hij de presidentsverkiezingen van 2020 heeft gewonnen. De Republikein weigert nog steeds om zijn nederlaag tegen de Amerikaanse president Joe Biden toe te geven. Trump heeft al meermaals geflirt met een nieuwe presidentskandidatuur sinds hij werd weggestemd.

Aankondiging deze maand

Een anonieme adviseur van Trump bevestigde aan het persagentschap Reuters dat Trump in 2024 hoogstwaarschijnlijk presidentskandidaat zal zijn. ‘Ik denk dat hij zich officieel kandidaat zal stellen vóór Thanksgiving (de vierde donderdag in november, red.).’ Volgens de adviseur is dat een gunstig moment om zijn kandidatuur aan te kondigen en om vroegtijdig potentiële rivalen voor de nominatie van de partij uit te sluiten, zoals huidig Florida-gouverneur Ron DeSantis en Glenn Youngkin, gouverneur van Virginia.

•Joe Biden: ‘Democratie staat op het spel bij deze verkiezingen’

Een andere bron die weet heeft van de plannen van Trump, zei dat hij van plan is zijn herverkiezingscampagne kort na de ‘midterms’ van dinsdag aan te kondigen. Bij de tussentijdse verkiezingen komende dinsdag liggen alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden en ongeveer een derde van de zetels in de Senaat voor het grijpen. Daarnaast zijn er in verschillende staten gouverneursverkiezingen. Volgens peilingen maken de Republikeinen een goede kans op een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Voor de meerderheid in de Senaat wordt een nek-aan-nekrace verwacht.

Onderzoeken

Toch blijft de populariteit van de oud-president in het land beperkt. Amerikaanse kiezers zijn niet vergeten dat Trump onterecht bleef volhouden dat zijn verkiezingsnederlaag het gevolg was van fraude. En dat zijn vorige ambtstermijn als president op 6 januari 2021 met de bestorming van het Capitool eindigde, nemen ook heel wat kiezers kwalijk.

Trump wordt momenteel geconfronteerd met een resem onderzoeken, waaronder een onderzoek van het ministerie van Justitie naar geheime documenten die hij na zijn vertrek uit het Witte Huis heeft meegenomen en waarvan sommige nog niet zijn teruggevonden. Daarnaast trok Trump onlangs ook naar het Hooggerechtshof om te voorkomen dat een parlementscommissie zijn belastingaangifte zou inkijken.