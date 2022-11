Alweer aanslag in drugsmilieu: ontploffing bij huis in Berchem

In het Antwerpse district Berchem is vrijdagochtend opnieuw een explosief tot ontploffing gebracht in de Deken de Winterstraat. Het huis waar het explosief werd geplaatst, werd in het verleden al vijf keer geviseerd.

De feiten speelden zich vrijdag rond 3.20 uur af. De Antwerpse politie bevestigt dat er een ontploffing aan een huis is geweest. Er is schade aan de voordeur, maar niemand raakte gewond, zegt de politiewoordvoerder. De straat werd afgesloten en er werd een perimeter ingesteld. Het gerechtelijk labo en ontmijningsdienst Dovo zijn ter plaatse voor sporenonderzoek.

Vermoedelijk gaat het opnieuw over een aanslag binnen het drugsmilieu. Eind september werd de woning al eens onder vuur genomen en beklad. De daders werden toen gevat in Nederland.

Gewelddadige vete

De familie tegen wie de aanslag vermoedelijk is gericht, is al langer verwikkeld in een gewelddadige vete met andere criminele groepen. Zo werd in juni 2020 een granaataanslag gepleegd tegen een horecazaak van de familie in de Volksstraat op het Antwerpse Zuid. Nog geen maand later werd een vuurwerkbom naar het huis gegooid, drie jaar geleden ontplofte zelfs een granaat op straat.

Ook het pannenkoekenhuisje dat de familie uitbaat in de Volkstraat op het Antwerpse Zuid werd al vaker het doelwit van een aanslag. Op bevel van burgemeester Bart De Wever (N-VA) moest de zaak eind augustus definitief de deuren sluiten.

Derde aanslag op week tijd

Met de huidige ontploffing in Berchem staat de teller van aanslagen deze week op drie. In de nacht van woensdag op donderdag werden de bewoners van de Pieter van Passenstraat in Wilrijk opnieuw opgeschrikt door een explosie. Toen werd de woning rechtstreeks aan de overkant geviseerd. In het huis woont een alleenstaande vrouw met drie jonge kinderen.

Volgens verschillende bronnen viseerden de daders de partner van de vrouw. Hij kwam eerder al in beeld in verschillende dossiers die voortkomen uit de kraak van Sky ECC. In de berichtendienst zou hij volgens Het Nieuwsblad gebruikgemaakt hebben van de naam ‘Sunshine’.

De aanslag komt er na een eerdere ‘vergisaanslag’ van zaterdagochtend, waarbij de gevel van een 90-jarige dame werd vernield. Nadien had de politie een mobiele camera geplaatst, maar dat schrikte de daders niet af.