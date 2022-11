Europese kwalificatie van Club, Union, Gent en Anderlecht stuwt België hoger op Uefa-ranking

Door de Europese overwintering van Club Brugge (in de Champions League), Union (in de Europa League), Anderlecht en Gent (beiden in de Conference League) klimt België op de UEFA-landenranking naar de achtste plaats. Het steekt Schotland, Oostenrijk en Servië voorbij.

‘Het knappe Europese parcours van onze Belgische teams is voor mij geen toeval’, reageerde Lorin Parys, de ceo van de Pro League, in een persbericht. ‘Het is het resultaat van consequent inzetten op innovatie en talent bij de opleiding, scouting en postformatie van jonge voetballers. De kwalitatieve omkadering en het slim technisch beleid bij onze clubs zijn echte sterktes die zorgen voor hoogstaande nationale competities en zo ook voor clubs die internationaal presteren. Met ons toekomstplan gaan we nog meer hefbomen creëren voor dit beleid, want we zien vandaag het resultaat, met nog vier vertegenwoordigers in de Uefa-competities. Het is nu aan ons om dichter te sluipen richting Europese top. Hopelijk zetten we straks in de knock-outfases een volgende stap in de goede richting.’

De top tien van de landenranking krijgt een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League in het seizoen 2024-2025. Dat verloren de Belgische clubs voor het seizoen 2023-2024 door tegenvallende prestaties de voorbije jaren.

De top 10:

1. Engeland - 101.856

2. Spanje - 88.141

3. Duitsland - 78.356

4. Italië 70.640

5. Frankrijk - 57.497

6. Nederland - 54.300

7. Portugal - 53.382

8. België - 37.400

9. Schotland - 36.400

10. Oostenrijk - 33.600

Donderdag verzekerden Gent en Anderlecht zich van een verlengd verblijf in de Conference League. Beide teams gaan naar de barrages. Gent haalde het op de slotspeeldag in groep F met 4-0 van het Noorse Molde, Anderlecht won in groep B met 0-2 bij het Deense Silkeborg.

Club Brugge schreef eerder geschiedenis met kwalificatie voor de tweede ronde in de Champions League. Union verloor donderdagavond zijn slotwedstrijd, maar mag als groepswinnaar rechtstreeks naar de achtste finales in de Europa League.