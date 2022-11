Vrijdag frisser en onstabiel met buien of regen

Het wordt vrijdag wisselend tot zwaarbewolkt met talrijke buien in het westen van het land en eerder langdurige regen in het zuidoosten. In het centrale deel van het land zijn de buien wat minder talrijk.

Op het einde van de dag neemt de buienactiviteit af en worden de opklaringen breder vanaf de kust, meldt het KMI.

Het wordt frisser met maxima van 8 graden op de hoge plateaus van de Ardennen en 12 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden en draait naar het noordwesten en wordt vrij krachtig aan zee.

Vrijdagavond en -nacht is eerst nog een laatste bui mogelijk. Nadien wordt het licht bewolkt en later wordt er lage bewolking of plaatselijk mist gevormd, vooral dan ten zuiden van Samber en Maas. Het is vrij fris met minima van 2 tot 5 graden in de Ardennen en 3 tot 7 graden in Vlaanderen. De wind is zwak uit noordwest, geleidelijk krimpend naar zuidwest.