Coronaparameters gaan goede kant uit

Tussen 28 oktober en 3 november zijn in ons land elke dag gemiddeld 54,7 mensen opgenomen in het ziekenhuis met een coronabesmetting, een daling met 34 procent in vergelijking met de voorgaande periode.

Dat blijkt vrijdag uit de coronacijfers van Sciensano. Alle parameters blijven de goede kant uitgaan.

Er liggen nu 901 mensen in het ziekenhuis (-26 procent), waarvan er 59 op de afdeling intensieve zorg liggen (-9 procent). Het aantal nieuwe besmettingen daalde tussen 25 en 31 oktober met 42 procent, tot gemiddeld 929 per dag. Er werden 24 procent minder testen uitgevoerd dan een week eerder. De positiviteitsgraad bedraagt 15,8 procent.

In dezelfde periode stierven elke dag gemiddeld 6,1 mensen met of aan het virus, een daling met 33 procent. In totaal kwamen sinds het begin van de pandemie al 32.941 mensen om het leven. Het reproductiegetal ligt op 0,74. Wanneer dat getal lager ligt dan 1, neemt de epidemie af in kracht.