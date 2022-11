Lisa Vaelen eindigt als elfde in allroundfinale WK turnen, Maellyse Brassart wordt vijftiende

De Belgische meisjes Lisa Vaelen (52,699 punten) en Maellyse Brassart (51,898 punten) zijn donderdag als respectievelijk elfde en vijftiende geëindigd in de allroundfinale op het WK turnen in het Britse Liverpool. Het goud was voor de Braziliaanse Rebeca Andrade (56,899 punten). Zij werd op het podium geflankeerd door de Amerikaanse Shilese Jones (55,399 punten) en de Britse Jessica Gadirova (55,199 punten).

Vaelen, afgelopen zomer op het EK in München vijfde in de allroundcompetitie, was goed voor een score van 11,333 op de balk, 13,366 op de grondoefening, 14,200 op de sprong en 13,800 op de brug met ongelijke leggers. Brassart toonde zich met 13,766 op de brug met ongelijke leggers, 11,733 op de balk, 13,133 op de grondoefening en 13,266 op de sprong.

Vaelen plaatste zich als twintigste voor de allroundfinale. Brassart werd dertigste in de kwalificaties en opgevist als eerste reserve. Ze profiteerde van het forfait van de Braziliaanse Flavia Saraiva, die zich zondag aan de voet blesseerde, om te kunnen aantreden. Saraiva koos ervoor om zich te focussen op de toestelfinales.

Lisa Vaelen plaatste zich ook voor de finale op de sprong, Nina Derwael komt uit in de finale op de brug met ongelijke leggers. De toestelfinales worden zaterdag afgewerkt. Vrijdag komt Luka Van den Keybus in actie in de allroundfinale bij de mannen.