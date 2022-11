Biotechbedrijf Galapagos schrapt 200 banen

Galapagos maakt een belangrijke strategische bocht. Ceo Paul Stoffels wil volop inzetten op immunologie en oncologie. Enkele andere activiteiten worden stopgezet. In heel Europa worden 200 jobs geschrapt.

Snoeien om te groeien. Dat is in een notendop de nieuwe strategische koers van het Belgische biotechbedrijf Galapagos. Het biotechbedrijf gooit het roer om en gaat focussen op snellere groei en waardecreatie met minder risico’s. Galapagos-topman Paul Stoffels wil meer inzetten op onderzoek en ontwikkeling in twee niches: immunologie en oncologie. Hij zal inzetten op de ontwikkeling van meerdere geneesmiddelen. Ook de doorlooptijd van beide pijplijnen zal versneld worden, onder meer door een betere samenwerking met partner Gilead.

De activiteiten in fibrose en nieraandoeningen worden stopgezet en dat heeft gevolgen voor het personeel. ‘Als gevolg van onze nieuwe strategische richting zijn we van plan ons personeelsbestand met ongeveer 200 functies in onze vestigingen in Europa terug te brengen. Hiermee willen we ruimte creëren om te herinvesteren in nieuwe capaciteiten en programma’s in onze oncologiefranchise. Dit is een moeilijke maar noodzakelijke beslissing, en we zullen alle toepasselijke procedures volgen met respect voor onze mensen’, klinkt het donderdagavond in een persbericht.

Stoffels, die betrokken was bij de oprichting van Galapagos, weet dat de uitdaging groot is. Nadat een ­experimenteel medicijn tegen reuma geen goedkeuring had gekregen van het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap en de ontwikkeling van een middel tegen longfibrose was stilgelegd, ging het aandeel vorig jaar in vrije val.

Een val die dit jaar nog onvoldoende is gestuit, blijkt uit de cijfers van het derde kwartaal. Hoewel de omzet van Galapagos in het derde kwartaal steeg met 92 miljoen euro tegenover een jaar eerder, tot 410,2 miljoen euro, blijft het operationeel verlies groot. Dat bedroeg de voorbije drie maanden 135,1 miljoen euro.